هفت میلیارد ریال وام بلاعوض به نیازمندان گلستانی پرداخت شد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تسهیلات علاوه بر مددجویان به متقاضیان غیر حمایت نیز پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: این کمکها در بخشهای مختلف مانند هزینه درمان، هزینه ازدواج ، مسکن، تحصیلی، بدهی مالی، تهیه لوازم زندگی و... بوده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: تعداد 734 نفر از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و 970 نفر از متقاضیان غیر تحت حمایت توسط کمیته امداد امام (ره) استان گلستان از وام بلاعوض بهره مند شدند.

حاجی اکبری عنوان کرد: هشت درصد جمعیت استان شامل 55 هزار خانوار از حمایتهای این نهاد بهره مند هستند و تاکنون حمایتهایی از این بخش شده است.

وی توزیع سبدهای غذایی، ایجاد اشتغال برای 653 نفر،تامین جهیزیه برای بیش از هزار نوعروس را از جمله اقدامات این نهاد برایحمایت زا مددجویان در سال قبل اعلام کرد.