نقص های لایحه برنامه پنجم بی شمار است/ لزوم تغییرات اساسی در برنامه

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به گزارش کارشناسان مرکز پژهشهای مجلس به کمیسیون اقتصادی درخصوص برنامه پنجم توسعه گفت: این برنامه به قدری نقص دارد که نمی توان برای آن تعریف برنامه را داشت.

وی ادامه داد: تعریف برنامه توسعه مشخص است اما با توجه به گزارش و تحلیل جامعی که مرکزپژوهشهای مجلس به کمیسیون ارائه کرد، متاسفانه این لایحه ارائه شده از سوی دولت در تعریف برنامه نمی گنجد و نقص های زیادی دارد، ما در مجلس باید به طور کلی روی این برنامه کار کنیم و آن را تبدیل به یک برنامه توسعه واقعی کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که چه اشکالات اساسی می توان به این برنامه گرفت، گفت: مهمترین اشکال آن است که واقع بینانه نگارش نشده است. آقای احمدی نژاد در آغاز کار دولت خود در 4 سال گذشته صراحتا گفت که برنامه چهارم را قبول ندارد زیرا آرمانی است هرچند می توان به دولتها حق داد که نسبت به برنامه ها نظراتی داشته باشند و آن را قبول نکنند اما آنها حق ندارند برنامه را اجرا نکنند.

خباز ادامه داد : حال ما مشاهده می کنیم که برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت آقای احمدی نژاد تهیه و تنظیم شده است بسیار بلند پروازانه و فوق آرمانی است دربخشی از موارد نیز اصلا قابل اجرا نیست. مجلس با کار فشرده و با دقت لازم باید وقتی زیادی بگذارد تا این لایحه را به برنامه تبدیل کند و در کل تغییرات اساسی در آن لحاظ کند.

به گزارش مهر،رئیس جمهورهنگام ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس که اواخر سال 88 صورت گرفت، درجمع خبرنگاران تاکید کرد که دولت از مجلس انتظار ندارد برای برنامه ای که صدها ساعت کار کارشناسی روی آن انجام گرفته وقت زیادی صرف کند.

رئیس جمهور در این گفتگو حتی تاکید داشت که لایحه بودجه 89 نیز باید براساس برنامه پنجم توسعه تصویب شود زیرا دولت بر اساس برنامه پنجم بودجه 89 را تدوین کرده است. با این حال به دلیل تاخیر دولت در ارائه این برنامه به مجلس، مجلس بررسی برنامه پنجم را به سال 89 موکول کرد و با تمدید برنامه چهارم، بودجه 89 را براساس احکام برنامه چهارم توسعه به تصویب رساند.