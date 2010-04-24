شهرکهای صنعتی همدان با کمبود آب مواجه هستند

ظاهر پور مجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: برای رفع این مشکل ابتدا راه های بهینه سازی مصرف آب توصیه شد که در این زمینه رقم صرفه جویی بسیار پایین بود.

وی افزود: برای رفع این مشکل با حضور در دفتر برنامه ریزی وزیر نیرو مشکل کمبود آب مطرح و راهکارهایی از طرف این وزارتخانه برای رفع این مشکل ارائه شد.

پور مجاهد به مشکل خطوط انتقالی برق شهرک های صنعتی استان همدان اشاره کرد و افزود: رفع این مشکل نیازمند اختصاص اعتبار ویژه است و باید از اعتبارات ملی و استانی بودجه ویژه ای برای رفع این مشکل اختصاص یابد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدانبا اشاره به اختصاص 130 میلیارد تومان اعتباردر برنامه پنجم توسعه برای توسعه شهرک های صنعتی، اظهارداشت: اختصاص این میزان اعتبار موجب می شود بر اساس ابلاغ سازمان صنایع کوچک کشور با تقویت زیر ساخت ها اهداف سند چشم انداز بیست ساله را عملی کرد.

وی وجود امکانات جانبی نظیر آتش نشانی، خانه بهداشت و دیگر امکانات عمومی را در شهرک های صنعتی ضروری دانست.