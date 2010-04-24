به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا از فردا به مدت دو روز در امارات برگزار خواهد شد که تیم منتخب دانشجویان ایران با هدایت رضا ایمانزاده و 5 تکواندوکار صبح امروز شنبه راهی این کشور شد.

سجاد خوش سیرت در وزن اول، داود عبدالرضایی در وزن سوم، سید نوید سجادی در وزن چهارم، سید محمد رفیعی در وزن ششم و مهران عسگری در وزن هفتم نفرات اعزامی تیم دانشجویان ایران را تشکیل می دهند.

این مسابقات با هوگوی الکترونیکی و در هشت وزن قانونی برگزار می شود که هر کشور می تواند تنها در پنج وزن نمایندگان خود را اعزام کند.



