تخلیه و بارگیری محموله های کانتینری در بندر پتروشیمی پارس صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی با ایجاد تغییر در سیستم QC بارگیری و تخلیه اسکله شماره هفت بندر پتروشیمی پارس بدست متخصصان و کارشناسان این مجموعه، برای اولین بار امکان تخلیه و بارگیری همزمان محموله های کانتینری در کشور محقق شد .

با اجرای این طرح منحصر به فرد قابلیت تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی ها در واحد زمان به نصف و در واحد مقدار به دو برابر ظرفیت پیشین ارتقا یافته است .