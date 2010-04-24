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۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

به صورت همزمان؛

تخلیه و بارگیری محموله های کانتینری در بندر پتروشیمی پارس صورت گرفت

تخلیه و بارگیری محموله های کانتینری در بندر پتروشیمی پارس صورت گرفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار عملیات تخلیه و بارگیری محموله های کانتینری در اسکله های پلیمری بندر تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پارس در عسلویه به صورت همزمان صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی با ایجاد تغییر در سیستم QC بارگیری و تخلیه اسکله شماره هفت بندر پتروشیمی پارس بدست متخصصان و کارشناسان این مجموعه، برای اولین بار امکان تخلیه و بارگیری همزمان محموله های کانتینری در کشور محقق شد.

با اجرای این طرح منحصر به فرد قابلیت تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی ها در واحد زمان به نصف و در واحد مقدار به دو برابر ظرفیت پیشین ارتقا یافته است.

بندر پتروشیمی پارس بزرگترین بندر تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی کشور و خاورمیانه به شمار می رود که با 15 پست اسکله قابلیت بارگیری حدود 20 نوع از محصولات پتروشیمی را داراست.

کد مطلب 1069587

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