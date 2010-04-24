به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالناصر مهیمنی صبح شنبه در بررسی مشکلات مطبوعات استان در گرگان افزود: متاسفانه در حال حاضر مطبوعات گلستان در حال از دست دادن جایگاه پیشین خود هستند و هر روز تاثیرگذاری خود را کم فروغ تر می بینند.

وی با اشاره به وضعیت مطبوعات در دنیای آزاد بیان داشت: اگر می خواهیم مطبوعات در توسعه استان تاثیرگذار باشند و امکان نقد مدیران از سوی مطبوعات به عنوان زبان مردم فراهم شود باید نشریاتی پرقدرت و مستقل داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در غیراین صورت با وجود نشریات درگیر مسائل مالی و حقوقی، امکان نظارت و استمرار نظارت به وجود نخواهد آمد.

روح الله کلانتری مدیر خانه مطبوعات گلستان نیز، خواستار توجه بیشتر سازمان های دولتی و نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی به مسائل و مشکلات مطبوعات شد.

وی افزود: اینک بسیاری از رسانه های مکتوب به شدت دچار بحران مالی هستند به این لحاظ سال بدی در انتظار مطبوعات گلستان خواهد بود.

27 روزنامه، نشریه و 300 خبرنگار در گلستان فعالیت دارند.