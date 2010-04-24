به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی پس از استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه این حکم را صادر کرد.
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه دارای دو رشته کارشناسی پرستاری و مامایی است.
وزیر بهداشت در حکمی دکتر سیدحسین خادمی را به عنوان رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی پس از استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه این حکم را صادر کرد.
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه دارای دو رشته کارشناسی پرستاری و مامایی است.
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