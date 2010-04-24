به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی پس از استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه این حکم را صادر کرد.

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه دارای دو رشته کارشناسی پرستاری و مامایی است.