به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی امروز در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دبر تهران با بیان اینکه ساخت و توسعه هر فاز پارس جنوبی به 2 تا 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: در حال حاضر 12 فاز توسعه میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی به پیمانکاران آسیایی و اروپایی واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه علاوه بر واگذاری توسعه فازهای پارس جنوبی و پارس شمالی به پیمانکاران خارجی هم اکنون طرح توسعه معادل 10 فاز پارس جنوبی از طریق منابع داخلی در حال انجام است .

این مقام مسئول از اختصاص درآمدهای فروش نفت، عرضه و انتشار اوراق مشارکت و منابع بانکهای داخلی به عنوان مهمترین راهکارهای تامین مالی فازهای پارس جنوبی یاد کرد و افزود: در شرایط فعلی با دستور رئیس جمهور و همکاری بانک مرکزی طرح توسعه فازهای پارس جنوبی در دو قالب مشارکت مستقیم و مشارکت انرژی فانت ها در حال انجام است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 7.5 میلیارد دلاری کنسرسیوم آسیایی و اروپایی در فاز 12 پارس جنوبی، اظهار داشت: همچنین طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 5 میلیارد دلار به یک شرکت آسیایی واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه در پارس شمالی یک شرکت آسیایی قرار است 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند، تصریح کرد: همچنین قرارداد طرح توسعه میادین گازی گلشن و فردوسی به ارزش 6 میلیارد دلار به یک شرکت مالزیایی واگذار شده است.

وکیلی با تاکید بر اینکه در مجموع هم اکنون 26 میلیارد دلار قرارداد با شرکتهای آسیایی و اروپایی برای توسعه فازهای پارس شمالی، پارس جنوبی، گلشن و فردوسی امضا شده است، بیان کرد: در سال جاری بودجه ای توسط مجلس مصوب شده که بر اساس آن قرار است 40 درصد از سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت ایران به طرح توسعه فازهای پارس جنوبی اختصاص یابد.

به گفته این مقام مسئول، حجم این منابع بر اساس نفت 65 دلاری حدود 3.2 میلیارد دلار برآورد می شود و با قیمت های فعلی ارزش منابع داخلی شرکت نفت به 5 میلیارد دلار هم می رسد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در پایان از انتشار 3 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی در سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین امسال شرکت نفت گاز پارس مجوز انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی را نیز در اختیار دارد.