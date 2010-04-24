ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به وقوع چندین باره ریزش سنگ و بهمن به دلایل مختلف از جمله بارش برف، باران و کولاک در جاده چالوس و بخش آسارا، جلساتی در این زمینه با مدیران استانی برگزار و بر این مهم تاکید شده است.

وی افزود: مسئولان هربار پاسخهای متعددی از جمله نبود یا کمبود اعتبارات را از جمله مشکلات اصلی عنوان می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اجرای اقدامات لازم و موثر در این زمینه بر عهده اداره کل راه و ترابری استان تهران است اما در این زمینه آنها نیز کمبود بودجه را دلیل عدم توجه به این مشکل اعلام کردند.

باقری بیان داشت: تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته این در حالیست که با اختصاص اعتبار، ریزش سنگها به راحتی مهار می شود.

ریزش سنگ و ماسه از کوه ها به دلیل بارش باران

باقری بیان داشت: روز گذشته به دلیل بارش باران کرج و محور چالوس، سنگ ریزه و ماسه از کوه ها ریزش کرد اما خسارت جانی و مالی در بر نداشت.

بخشدار آسارای کرج عنوان کرد: در کیلومتر 9 دره پورکان، کیلومتر 11 دره وینه، کیلومتر 20 و 25 حاشیه سد کرج، کیلومتر 41 آسارا، کیلومتر 53 دوآب شهرستانک و کیلومتر 62 بعد از روستای گچسر محلهای جاری شدن سیلاب هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه روز گذشته جاده به دلیل ریزش شن و جاری شدن سیلاب مسدود نشد.