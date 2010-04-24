به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این واکنش جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران پس از قرعه کشی جام ملت‌های آسیا 2011 در دوحه بود.

جمعه شب در قرعه کشی دوحه آنچه نکونام نخواسته بود اتفاق افتاد و ایران با کره شمالی در گروه D قرار گرفت، عراق مدافع عنوان قهرمانی و امارات دو تیم دیگر گروه ایران شدند.

نکونام دو روز قبل از قرعه کشی در مصاحبه با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته بود " فقط نمی خواهم کره شمالی در گروه‌مان باشد" و حالا اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاده است.

نکونام بلافاصله بعد از اعلام نتایج قرعه کشی گفت: "از دیدن کره شمالی در این گروه خوشحال نشدم. دلیلش ترس از این تیم نیست، اصلا. قبلا هم گفتم من از مدل فوتبال آنها خوشم نمی آیم. آنها فوتبال جالبی بازی نمی کنند".

وی ادامه داد: "دوست داشتم با عربستان همگروه می شدیم که نشد. بعد از آن بازی در انتخابی جام جهانی خیلی دوست داشتم در جام ملت‌ها با این تیم روبه‌رو می شدیم".

هافبک تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: " به نظر من گروه ما و گروه C با کره جنوبی، هند، استرالیا و بحرین سخت‌ترین گروه‌ها هستند. گروه B و A هم به نظرم کار آسانتری دارند".