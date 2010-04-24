به گزارش خبرگزاری مهر، X-37B عنوان نمونه آزمایشی این مینی شاتل است که با کمک موشک "اطلس 5" به مدار انتقال داده شد. در حقیقت شکل X-37B شبیه به شاتل است اما اندازه های آن کاهش یافته اند. این وسیله مدارگرد حدود 6 تن وزن، حدود 10 متر طول، 3 متر ارتفاع و حدود 5 متر بال دارد اما برخلاف خویشاوند بزرگتر خود X-37B برای پرواز به روش خودمختار و بدون سرنشین طراحی شده و قادر است بیش از 270 روز در مدار بماند.

این درحالی است که کل ماموریت شاتل در فضا حدود دو هفته به طول می انجامد و در هر ماموریت حداقل 7 سرنشین را با خود به مدار می برد.

احتمال می رود که هدف از ماموریت X-37B فعالیتهای نظامی باشد و همین احتمال می تواند در خصوص اینکه نیروی هوایی آمریکا هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات و آینده این وسیله فضایی ارائه نکرده است توضیح دهد.

گری پیتون معاون رئیس برنامه های فضایی نیروی هوایی آمریکا اظهار داشت که این ماموریت آزمایش یکسری از فناوریهای جدید را امکانپذیر می کند که شامل دستگاههای گرمایی جدید برای بازگشت به اتمسفر و سایر فناوریهایی که در نسل شاتلها به کار نرفته اند است.

براساس گزارش تایم، برای رسیدن به X-37B بیش از 20 سال تحقیقات انجام شده است. این درحالی است که هیچ اطلاعاتی در خصوص اهداف و دستگاههای به کار رفته در آن در دسترس نیست.

همچنین زمان بازگشت این مینی شاتل هنوز مشخص نشده است. گری پیتون در این خصوص گفت: "صادقانه می گویم، نمی دانیم چه وقت باز می گردد."

بنابراین به اعتقاد بسیاری از کشورهای دنیا X-37B آغاز نظامی گری در فضا است و احتمالا مرز جدیدی از جنگ جهانی را عرضه می کند. این درحالی است که نیروی هوایی آمریکا تاکید می کند که X-37B آزمایشات مختلفی را دنبال خواهد کرد و به بررسی ماهواره ها، زیرسیستمها، قسمتها و فناوریهای به کار رفته مشغول خواهد بود.

باوجود این، به اعتقاد تحلیلگران، ارائه چنین توضیحاتی بسیار کلی بوده و هیچ جزئیاتی از اهداف اصلی را نشان نمی دهد.