خاسب که به عنوان یکی از هنرمندان جوان تئاتر که اجراهای موفقی در داخل و خارج از کشور داشته در این باره به خبرنگار مهر گفت: خیلی وقت است که به دنبال پیدا کردن فضایی برای تمرین و اجرا بودیم زیرا یکی از مشکلات اساسی تمامی گروه‌ها، بخصوص گروه‌های دانشجویی نداشتن فضایی برای تمرین است تا با گروهی ثابت به صورت متمرکز به فعالیت‌های خود بپردازند. در پیگیری‌هایی که انجام دادیم فضایی بسیار خوب که دور از ذهن بسیاری از اهالی تئاتر است را یافتیم که شبیه پلاتوهای تمرین و اجرای آثار کارگاهی است.



کارگردان نمایش‌های "عجیب ولی واقعی"، "هدیه مرموز" و "گل" افزود: فرهنگسرای مترو واقع در ایستگاه متروی شهید بهشتی تهران دارای فضایی است که می‌توان از آن برای برگزاری کارگاه‌ها‌ی آموزشی تئاتر و همچنین تمرین و اجرای نمایش استفاده کرد. با درخواستی که از مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران داشتیم و مساعدت آقای شهرام کرمی مدیر این مرکز و همچنین آقای امینی قرار شد سالن فضایی که در فرهنگسرای مترو موجود است را تبدیل به مکانی برای تمرین و اجرای تئاتر کنیم.



خاسب درباره زمان بهره‌برداری از این فضا گفت: همزمان با اردیبهشت فضای مورد نظر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. طبق بازدیدی که مدیران فرهنگسرا از سالن‌های تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر داشتند قرار شد سالن موجود تبدیل به فضایی مناسب برای تمرین و اجرای نمایش شود. امیدوارم با کمک مدیران مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران و همچنین مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این فضا به سالنی برای اجراهای حرفه‌ای تئاتر تبدیل شود.



وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برگزاری رپرتوآر آثار خود در سالن موجود در ایستگاه متروی شهید بهشتی تهران تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود در تئاتر ایران که تأثیر بسزایی در روند تئاتری بسیاری از هنرمندان و گروه‌های تئاتری دارد کمبود تالار و فضاهای مناسب برای تمرین و اجرای تئاتر است. این در حالی است که بسیاری از مؤسسات و نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی دارای فضاهایی هستند که با کمک نهادهایی چون شهرداری و وزارت ارشاد می‌توانند تبدیل به مکانی برای تمرین و اجرای حرفه‌ای تئاتر شوند.