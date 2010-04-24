حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان لیگ برای دیدار مقابل جواهری بازرگانی گنبد اجازه استفاده از مرتضی شیاری را به ما نداد. به نظر من این یک کارشکنی از سوی سازمان لیگ بود چون در آستانه آغاز بازی مطرح شد.

هفته گذشته و پس از اینکه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برای مرتضی شیاری (بازیکن داماش) حکم جریمه یک میلیون تومانی و محرومیت یک جلسه‎ای در نظر گرفت، مسئولان باشگاه اعتراض خود را نسبت به این حکم اعلام کردند تا پرونده این بازیکن مورد بررسی دوباره و تجدید نظر قرار گیرد.

سرمربی تیم داماش گیلان با طرح این موضوع تصریح کرد: طبق قانون، حکم صادر شده تا زمان رسیدگی به اعتراض قابل اجرا نیست. اما سازمان لیگ بدون اینکه پاسخی به اعتراض ما دهد حکم خود را برای این بازی اجرا کرد. به همین دلیل با وجود اینکه شیاری برای حضور در میدان آماده شده بود نتوانستیم وی را در ترکیب تیم قرار دهیم. ضربه اول از همین جا به تیم وارد شد.

وی ادامه داد: توانایی‎های شیاری غیرقابل انکار است اما در کل شرایط داماش هم به گونه‎ای نیست که تا متحمل شدن شکست به وجود یک بازیکن وابسته باشد. مسئله اینجاست که ممانعت ناگهانی ناظر مسابقه (محمود کشفی) برای استفاده از بازیکن مورد نظر شوک بزرگی به تیم وارد کرد.

معدنی در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون نسبت به مسائل داوری مسابقات لیگ برتر انتقادی نداشته است، گفت: اما این بار از چگونگی قضاوت بازی شکایت دارم چون واقعا افتضاح بود. داور بازی (خلیل یگانه) اشتباهات زیادی داشت که همه آنها به ضرر ما بود. این بود که اعصاب و روان بازیکنان‌مان کاملا به هم ریخت.

سرمربی تیم والیبال داماش گیلان اظهارداشت: چگونگی قضاوت بازی آبروی ما و در کل والیبال ایران را پیش بازیکنان خارجی تیم‎مان برد! من و همکارانم در کادر فنی کلی از داوران ایران پیش بازیکنان بلغاری تعریف و تمجید کرده بودیم. گفته بودیم داوران ایرانی بهتری‎های آسیا هستند. حالا حتما آنها پیش خود می‌ویند اگر بهترین‌ای آسیا اینها هستند پس وای به حالا دیگر کشورهای این قاره!

شرایط بازی اصلا خوب نبود چون در نوع خود عجیب و قریب بود و تعادل روحی و روانی بازیکنان ما را به طور کامل به هم ریخته بود. خدا را شکر که در این شرایط تماشاگران گنبدی مشکل‌ساز نشدند.

معدنی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: از روند بازی شکایت داریم اما شکایتی به فدراسیون نمی‌بریم چون تاثیری به حال ما و شکست‎مان ندارد. فقط به این فکر می‎کنیم که برنده دیدار سوم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم از مرحله نخست رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور، چهارشنبه شب تیم داماش گیلان با نتیجه 2 بر 3 مغلوب میزبان خود در گنبد شد. دیدار سوم این تیم برای معرفی تیم راه‎یافته به مرحله دوم پلی‎آف یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.