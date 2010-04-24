غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با درخشش دیگرباره دانش آموزان ناحیه سه کرج در مسابقات کشوری کمیته المپیاد شیمی باشگاه دانش پژوهان جوان کشور پس از بررسی عملکرد و نتایج آزمونهای به عمل آمده، تعداد چهار نفر را برای عضویت در تیم ملی المپیاد جهانی شیمی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چهل و دومین دوره المپیاد جهانی شیمی در کشور ژاپن انتخاب کرد.

وی افزود: دانش آموزان هانیه سفری از دبیرستان فرزانگان و امیرحسین ناظری از دبیرستان شهید سلطانی موفق به عضویت و راهیابی به مسابقات جهانی المپیاد شیمی شدند.