به گزارش خبرنگار مهر در ایلام در این آیین گفت: علیرضا ابراهیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این واحدهای مسکونی با مشارکت موسسه خیریه الزهرا (س) وابسته به مهدیه تهران سال گذشته آغاز شده است.

وی افزود: این واحدها برای نیازمندان ساکن مناطق محروم استان شامل زرین آباد، ماژین و هلیلان احداث شده اند.

وی گفت: 80 درصد هزینه های ساخت و ساز این تعداد واحد توسط کمیته امداد و مابقی نیز توسط این موسسه پرداخت شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای ساخت هر یک از این واحدها را 100میلیون ریال عنوان کرد.

ابراهیمی اظهار داشت: علاوه بر این، عملیات ساخت 70 واحد مسکونی دیگر با مشارکت این موسسه اکنون در دست اقدام است که تا پایان امسال بهره برداری و تحویل نیازمندان می شود.