ظرفیتهای زراعی ذخایر ژنتیکی گیاهی به طور کامل استفاده شود

جواد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: علاوه بر ضرورت ارزیابی های عمومی برای شناسایی مورفولوژیک نمونه های نگهداری شده، ارزیابی تخصصی مقدماتی و پیشرفته به منظور بهره برداری از ظرفیتهای زراعی ذخایر ژنتیکی گیاهی و ژنهای ارزشمند آنها ضرورت زیادی دارد.

وی ادامه داد: در این راستا توجه ویژه ای به بهره برداری از خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی و باغی شده و ارزیابی تخصصی این منابع به میزان قابل توجهی توسعه یافته است.

این مسئول بیان کرد: این فعالیت در زمینه مقابله با تنشهای محیطی روزافزون که موجب نوسانات شدید می شود، اهمیت زیادی دارد و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

به نژادگران اقبال بیشتری به استفاده از ارقام بومی دارای سازگاری بالاتر نشان می دهند

مظفری عنوان داشت: به دنبال خشکسالی های اخیر از یک طرف و ارتقای توان فنی بخشهای اصلاحی، سیاست گذاری های اصولی این بخش در توجه به بهره داری و ایجاد ارتباط نزدیک با بخشهای اصلاحی از طریق اجرای پروژه های مشترک از سوی دیگر موجب شده که به نژادگران اقبال بیشتری به استفاده از ارقام از بومی کشور که دارای سازگاری بالاتری هستند، نشان دهند.

همکاری های بخشهای تحقیقاتی با بانک ژن گیاهی ملی ایران افزایش یافته است

وی اظهار داشت: همچنین با تصویب ضرورت وارد کردن منابع ژنتیکی بانک ژن همانند ژرم پلاسم دریافت شده از موسسات CGIAR در برنامه های اصلاحی موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال، همکاری های بخشهای مختلف تحقیقاتی با بانک ژن گیاهی ملی ایران شدت بیشتری پیدا کرده است.

این مسئول بیان کرد: روند تکثیر پایش تنوع ژنتیکی گونه های مهم خویشاوند گیاهان زراعی و مطالعه جریان ژنی و تکامل گونه های زراعی در رویشگاه های طبیعی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است که در این خصوص، تجهیز به سیستم اطلاعات و تجهیزات سنجش از راه دور ضرورت دارد.

گسترش فعالیتهای بانک درون شیشه ای پیشرفت چشمگیری داشته است

وی در خصوص بانک درون شیشه ای ژرم پلاسم نیز عنوان داشت: گسترش فعالیتهای بانک درون شیشه ای پیشرفت چشمگیری داشت به گونه ای که علاوه بر سیب زمینی زراعی و هسته های اولیه بذری عاری از ویروس آن پروتکلهای تکثیر و حفاظت درون شیشه ای سبزی های مهمی چون نعناع، سیر، چهار گونه وحشی سیب زمینی همچنین پروتکل تکثیر درون شیشه ای درخت فندق برای اولین بار در کشور ایجاد شد.

مظفری افزود: هشت هزار نمونه علوفه در کلکسیون منابع ژنتیکی این محصول نگهداری می شود البته عدد دقیق این امر هفت هزار و 714 نمونه است.



وی یادآور شد: در این زمینه پنج هزار و 542 نمونه احیا و 9 هزار و 488 مورد نیز ارزیابی شده است.