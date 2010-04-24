به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه نظری در این رابطه اظهار داشت: خط اورژانس اجتماعی 123 با هدف ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل فردی و اجتماعی در شرایط بحرانی و همچنین ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی د ایر شده است.

وی ارتقاء آگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نیازهای افراد به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی را از دیگر اهداف راه اندازی این مرکز برشمرد و یاداور شد: در طول سال 88 بیش از دو هزار و 23 نفر در لرستان با این خط تماس برقرار کرده اند.

کارشناس مسئول دفتر آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان لرستان ادامه داد: این در حالی است که این رقم نسبت به سال 87 که یک هزار و 200 نفر بوده افزایش قابل توجهی داشته است.

نظری خاطر نشان کرد: گروههای هدف خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 کودکان و زنان آزار دیده، افرادی که اقدام به خود کشی کرده اند و یا قصد خودکشی دارند، فرار از منزل، زوجین متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، کودکان کار و خیابانی، سالمندان و معلولین آزار دیده، معتادین، افراد بی خانمان، بیماران روانی مزمن و سایر افرادی که در شرایط بحرانی و حاد قرار دارند می باشند.