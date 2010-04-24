به گزارش مهر از آی ام دی بی ، اوون ویلسن ، ماریون کوتیار ، ریچل مک آدامز ، کتی بیتس و کارلا برونی همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در جدید ترین فیلم وودی آلن فیلمساز 72 ساله امریکایی بازی می کنند.



فیلمبرداری این فیلم که "نیمه شب در پاریس" نام دارد، تابستان امسال در پاریس آغاز می شود. " نیمه شب در پاریس" یک کمدی رمانتیک است و داستان خانواده ای را روایت می کند که برای یک سفر تجاری به پاریس آمده اند.زندگی این زوج جوان پس از حضور در پاریس با تحولی اساسی مواجه می شود.



وودی آلن " نیمه شب در پاریس" را ستایش خود از این شهر نامیده است.او چند سال پیش هم فیلم " ویکی کریستینا بارسلونا" را به شهر بارسلون تقدیم کرده است.

