به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا پیش از ظهر شنبه در نشست با مسئولان و روسای هیئتهای ورزشی و تربیت بدنی استان در گرگان افزود: مسئولان هیئت های ورزشی استان باید تلاش کنند تا در بین اعضاء هیئت پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران همدلی و محبت را روزافزون و هر گونه دروغ، ریا و دورویی و اختلاف نظر را از بین ببرند و با هر گونه بی حرمتی و اهانت به همدیگر برخورد کنند.



وی تاکید کرد: مسئولان هیئتهای ورزشی، مربیان و داوران باید با رعایت وجدان کاری افرادی را برای حضور در تیم استان انتخاب کنند که شایستگی آن را از نظر اخلاقی و فنی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این استان استعداد بسیار بالایی برای رشد و ارتقاء ورزش همگانی دارد و باید با دقت و جدیت و آینده نگری بریا رشد ورزشهای همگانی در استان برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: باید با برنامه ریزی دقیق، آینده نگری و بهره مندی از تمام توان خود و با رعایت اصل صرفه جویی کاری کنیم که بتوانیم به لطف خداوند جهش بلند و استواری در رشد و شکوفایی ورزش و افتخار آفرینی قهرمانان در عرصه های جهانی برداریم.