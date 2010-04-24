جلسه کانون نمایندگان ادوار مجلس با موضوع هدفمند کردن یارانه ها

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: کانون نمایندگان ادوار مجلس ماهانه جلساتی برگزار می کند که جلسه این ماه عصر فردا یکشنبه و با دعوت از غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس است.

وی ادامه داد: از رئیس کمیسیون ویژه مجلس دعوت شد تا با حضور در این جلسه گزارشی از نحوه عملکرد مجلس در بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها و تعاملاتی که در این راستا با دولت داشت به نمایندگان ارائه دهد تا همه اعضا در جریان اقدامات و تلاش های صورت گرفته مجلس در این زمینه باشند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: قرار بود رئیس مجلس نیز در این جلسه حضور پیدا کند که به دلیل مقارن شدن سفر آقای لاریجانی به طبس و شرکت در مراسم سالروز حادثه طبس حضور رئیس مجلس لغو شد.

دبیر کل کانون نمایندگان ادوار مجلس یادآور شد: در این جلسه بنده نیز درخصوص طرح ها و لوایح بررسی شده در مجلس هشتم و لایحه بودجه 89 کل کشور گزارشی به نمایندگان ادوار مجلس ارائه خواهم کرد.

وی بابیان اینکه در جلسه ماهانه کانون نمایندگان ادوار 150 تا 200 نماینده شرکت می کنند، گفت: این جلسه عصر یکشنبه ساعت 6 تا 8 و در محل کمیسیون تلفیق خواهد بود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس از نیمه دوم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: پس از تعطیلات ماهانه مجلس اقدامات عملیاتی برای بررسی این برنامه در مجلس شروع می شود که درصورت پیگیری متقاضیان طرح دوفوریتی مبنی بر افزایش مدت بررسی برنامه های توسعه در مجلس، بر ارائه این طرح در صحن علنی، ابتدا باید درباره این طرح رای گیری شود تا پس از آن برای تشکیل کمیسیون تلفیق اقدام شود.