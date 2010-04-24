علی عباسپور فرد تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتراضات آزمون دستیاری به صورت موردی به ما منعکس شده است و بر اساس اعتراضی که داوطلبان آزمون دستیاری اعلام کرده اند رتبه های دوره سی و هفتم جهش زیادی نسبت به دوره های گذشته داشته است.

وی افزود: به عنوان مثال داوطلبان اعلام کرده اند که فردی که نمره 400 کسب کرده در دوره های گذشته میانگین رتبه ای که بدست آورده حدود 350 بود اما امسال همان نمره رتبه ای حدود 1250 کسب کرده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قاعدتاً به این دلیل که تعداد شرکت کنندگان در آزمون دستیاری نیز نسبت به سال گذشته تفاوت محسوسی نداشته این میزان جهش در رتبه های آزمون دستیاری قابل بحث است.

وی گفت: ما در حال پیگیری این موضوع از وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه سه شنبه 7 اردیبهشت آخرین مهلت انتخاب رشته است ما درصدد هستیم از وزارت بهداشت بخواهیم به منظور شفاف سازی افکار عمومی مهلت انتخاب رشته را تمدید کنند.

عباسپور تاکید کرد: آزمون دستیاری امتحان مهمی است و با توجه به اینکه یکبار این امتحان باطل اعلام شده است و نگرانی هایی وجود دارد ما معتقدیم متقاضیان باید با آرامش و اطمینان بتوانند انتخاب رشته کنند و از سوی دیگر اعتماد عمومی نیز سلب نشود.

وی در مورد اعتراض داوطلبان آزمون دستیاری نسبت به سئوالات طرح شده در آزمون مجدد خاطرنشان کرد: ما سئوالات را به دو متخصص پزشکی ارائه کردیم و از آنها خواستیم آنها را مورد بررسی قرار دهند که یکی از این دو نفر، سئوالات را با گروهی از اساتید متخصص بررسی کرده و در پاسخ، اعتراض داوطلبان را رد کرده است و عنوان کرد که سئوالات درست بوده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته فرد دوم هنوز جوابی به خواسته ما نداده است. همچنین ما از وزارت بهداشت هم خواسته ایم موارد ادعای داوطلبان مبنی بر اشکال در سئوالات را بررسی کنند و به ما پاسخ دهند که هنوز پاسخی ارائه نشده است.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. حدود 10 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته هستند و در نهایت 2400 نفر در دوره دستیاری پذیرفته می شوند.