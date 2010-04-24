هزار پرونده تخلف اصناف در بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حیدر یزدان شناس بعدازظهر شنبه در نشست بررسی عملکرد سازمان بازرگانی در اجرای طرح نظارتی ویژه ایام نوروز با بیان اینکه این تعداد از اصناف متخلف بوشهر 609 میلیون ریال جریمه شده اند، افزود: در این ایام 21هزار و 898 مورد بازرسی از بنگاه های اقتصادی، واحدهای صنفی و غیر صنفی توسط نیروهای افتخاری و اداری این سازمان صورت گرفت.

وی اظهار داشت: از تخلفات به اثبات رسیده 486 مورد از تخلفات کشف شده مربوط به گرانفروشی، 337 مورد عدم درج قیمت، 12 مورد عدم صدور فاکتور و 44 مورد نیز مربوط به سایر تخلفات بوده است .

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: همچنین در مدت اجرای این طرح تعداد 728 مورد گزارش گرانفروشی از طریق تماسهای مردمی به سازمان بازرگانی ارسال شد که 261 مورد آن منجر به تشکیل پرونده شده است .

یزدان شناس حضور ناظران افتخاری را در اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز بسیار محسوس و چشمگیر عنوان کرد و افزود: در طی اجرای این طرح 229 مورد از گزارشهای ناظرین افتخاری منجر به کشف تخلف شده است .

وی با اشاره به همکاری خوب مردم هم استانی در اجرای طرح نظارتی نوروز، یاد آور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی می توانند از طریق تماس با تلفن 124 معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان را مطلع کنند .