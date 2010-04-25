رویدادهای فرهنگی امروز

آغاز همایش "زنان مسلمان اندیشمند"



دومین همایش بین‌المللی "زنان مسلمان اندیشمند" با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افتتاح می‌شود.



همایش "زنان مسلمان اندیشمند" با تأکید بر نقش محوری رسانه ها و مباحث اصلی رسانه و فرهنگسازی، رسانه و خانواده و رسانه و حقوق شهروندی برگزار خواهد شد .

رسانه و باورهای خرافی، رسانه و بهداشت عمومی، رسانه و امنیت اجتماعی، رسانه و تربیت کودک، رسانه و روابط زوجین و رسانه و سبک زندگی نیز موضوعات پیش بینی شده برای همایش اعلام شده اند .

این همایش سه رونزه با ارائه مقالاتی از شرکت کنندگان ایرانی و خارجی، پیرامون موضوعات پیش بینی شده همراه است .

فرش قرمز برای "آل" پهن می‌شود



در مراسمی ویژه فیلم سینمایی "آل" به کارگردانی بهرام بهرامیان در پردیس سینمایی ملت روی پرده می‌رود.



در مراسم افتتاحیه اولین فیلم سینمایی بهرام بهرامیان، بازیگران و عوامل "آل" ساعت 19:30 یکشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه در کنار مردم، اهالی سینما و نمایندگان رسانه‌ها به دیدن این فیلم می‌نشینند. اکران عمومی این فیلم از چهارشنبه اول اردیبهشت‌ماه شروع شده است.

نقد و بررسی رمان" جاده فلاندر"



رمان "جاده فلاندر" اثر کلود سیمون در فرهنگسرای پایداری نقد می شود.



در سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های " در جستجوی خاطره آفتاب" ویژه بازخوانی انتقادی ادبیات پایداری ایران و جهان، رمان "جاده فلاندر" اثر کلود سیمون در فرهنگسرای پایداری مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این رمان ساعت 17 تا 30/18 نقد می شود.

"بی‌خوابی عمیق" بررسی می‌شود



مجموعه شعر "بی‌خوابی عمیق" منتخب جشنواره قیصر امین پور در ادامه سلسله جلسات نقد و تحلیل کتاب شعر سوره با حضور حمیدرضا شکارسری و محمد میرجعفری بررسی می‌شود.

مجموعه شعر "بی‌خوابی عمیق" نخستین دفتر شعر محمد مهدی سیار است که با رویکردی فلسفی و اجتماعی و با حال و هوایی اندیشه مدار از سوی مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده و در دوره پیشین جایزه ادبی قیصر امین‌پور در بخش کتاب شعر جوان برگزیده شده است.

جلسات نقد و بررسی کتاب شعر سوره نخستین یکشنبه هر ماه با همکاری مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و انتشارات سوره مهر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست بررسی کتاب "بی‌خوابی عمیق" می‌توانند ساعت 17 به کتاب فروشی انتشارات سوره مهر واقع در انتهای خیابان سمیه مراجعه کنند.

تشریح برنامه‌های قرآنی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران



برنامه‌های قرآنی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 89 از سوی رئیس فرهنگسرای قرآن تشریح می‌شوند.



سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با بهره گیری از فضای فرهنگسراهای مختلف که در مناطق تهران پراکنده هستند، اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی در حوزه‌های مختلف کرده و طیف وسیعی را تحت پوشش قرار می دهد.

حوزه قرآن یکی از برنامه های مورد توجه این سازمان است .

نشست تشریح برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه قرآن در سال 89 ساعت 10 صبح در خانه شهریاران جوان واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو برگزار می شود .