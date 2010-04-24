به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیپور صبح شنبه در حاشیه مراسم معارفه خود افزود: برنامه‌ها در تهران براساس برنامه‌های راهبردی فرماندهی پیگیری و طراحی می‌شود. بر همین اساس ابتدا بر اساس نیازهای مردم مطالبات رصد شده و جزئیات برنامه‌های اهداف راهبردی مشخص می‌شوند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به برخورد با شرکتهای هرمی گفت: به لحاظ شرایطی که در برخی نقاط تهران داریم شرکتهای هرمی نگرانیهایی برای پلیس ایجاد کرده‌اند که با هماهنگی مراجع قضائی پلیس نسبت به رفع این نگرانیها در سال جاری اقدام می‌کند.

وی گفت: در سال گذشته با دو هزار و 700 شرکت هرمی برخورد قاطع انجام شد و در سال جاری نیز پلیس تلاش می کند تا اقدامات متمرکزی را برای برخورد با شرکتهای هرمی انجام دهد.

علیپور گفت: بیشتر شرکتهای هرمی در مناطق شمال غرب و غرب تهران واقع شده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به بحث ماهواره‌ها و فضای سایبری گفت: پلیس در فضای سایبری احساس می کند که باید تمرکز بیشتری ایجاد شود و اینکه لزوماً چند مطلب را فیلتر کنیم کافی نبوده و نظارت بر این فضا نیازمند اقدامات بیشتری است.

وی با اشاره به "NGO"ها گفت: در بخش سازمانهای مردم نهاد نیز پلیس احساس می‌کند که باید این مراکز را به صورت متمرکز ساماندهی کند زیرا سازمانهای مردم نهاد هیچ متولی خاصی ندارند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به اینکه سازمان ملی جوانان خواستار شکست فضای امنیتی در مورد "NGO"ها شده گفت: دغدغه پلیس این است که نظارت کافی و درستی بر روی سازمانهای مردم نهاد وجود ندارد و در برخی از آنها بی بند و باری اداری داریم اما سازمان ملی جوانان خواستار شکست فضای امنیتی است در حالی که هیچ نظارتی بر صدور مجوز برای این مراکز وجود ندارد.

وی گفت: پلیس مخالفتی با سازمانهای مردم نهاد ندارد بلکه خواستار وجود ساز و کار مناسب در این حوزه است تا متولیان امر نظارت بیشتری در صدور مجوز و نحوه عملکرد این سازمانها داشته باشند.