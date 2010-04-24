خبرگزاری و خبرنگار مهر برگزیده طرح "رادیونگاران" شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم هفتاد سالگی رادیو که صبح امروز با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا، مدیران شبکه‌های مختلف رادیویی و برنامه‌سازان در استودیوی شماره یک ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. خبرگزاری مهر و خبرنگار رادیو و تلویزیون مهر به ترتیب به عنوان برترین رسانه و خبرنگار در طرح "رادیو نگاران" سال 88 معرفی شدند.



این جایزه به فاطمه عودباشی خبرنگار رادیو و تلویزیون مهر اهدا شد. روابط عمومی معاونت صدا با هدف قدردانی از خبرنگاران خبرگزاری‌ها، مطبوعات و مجلات، که طی سال 1388 نسبت به انعکاس اخبار و تصاویر فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه صدا اهتمام ‌کرده‌اند، همزمان با سالروز رادیو مراسمی را با عنوان "‌رادیو نگاران" برگزار کرد.



