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۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

خبرگزاری و خبرنگار مهر برگزیده طرح "رادیونگاران" شد

خبرگزاری و خبرنگار مهر برگزیده طرح "رادیونگاران" شد

در مراسم هفتادمین سالروز رادیو، خبرگزاری و خبرنگار رادیو و تلویزیون مهر به عنوان برترین رسانه و خبرنگار در طرح "رادیو نگاران" سال 88 معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم هفتاد سالگی رادیو که صبح امروز با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا، مدیران شبکه‌های مختلف رادیویی و برنامه‌سازان در استودیوی شماره یک ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. خبرگزاری مهر و خبرنگار رادیو و تلویزیون مهر به ترتیب به عنوان برترین رسانه و خبرنگار در طرح "رادیو نگاران" سال 88 معرفی شدند.
 
این جایزه به فاطمه عودباشی خبرنگار رادیو و تلویزیون مهر اهدا شد. روابط عمومی معاونت صدا با هدف قدردانی از خبرنگاران  خبرگزاری‌ها، مطبوعات و مجلات، که طی سال 1388 نسبت به انعکاس اخبار و تصاویر فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه صدا اهتمام ‌کرده‌اند، همزمان با سالروز رادیو مراسمی را با عنوان "‌رادیو نگاران" برگزار کرد.

 
کد مطلب 1069863

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