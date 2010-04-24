به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا نصوری در نشست دانشجویی که با عنوان فرقه های نوظهور و مدعیان دروغین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد عرفان کاذب در دنیا تنها 100 عرفان دارای آئین نامه و شناسنامه هستند.

وی با بیان اینکه کمپانی هالیود یهودیان برای انحراف جوانان در سال بیش از 700 فیلم تولید می کند، خاطرنشان کرد: حقیقت در اسلام اصل قرب الهی است اما متاسفانه در عرفان های کاذب و شیطان پرست به جای استفاده از ادبیات خدا محور از ادبیات خود محور استفاده می کنند.

معاون تبلیغ و ارتباطات بنیاد مهدویت کشور با اشاره به اینکه موسیقی و مد دو حربه عرفان های کاذب وشیطان پرستان است، عنوان کرد: اهداف و سیاستهای شیطان پرستان مبارزه با خدا، دین و مقدسات، تهی سازی فرهنگی جوانان، ترویج پرخاشگری و عصبانیت و تشویق رفتارهای غیر انسانی می باشد.

حجت الاسلام نصوری یادآور شد: از دیگر اهداف این گروهها و عرفان های کاذب گسترش گریز از تفکرات دینی و منطقی، حذف دین در عرصه زندگی اجتماعی، نافرمانی و خودکشی در راه شیطان و ... است.

وی با بیان اینکه آمریکا سالانه بیش از هفت میلیارد دلار برای فعالیتهای شیطان پرستی هزینه می کند، یاآاور شد: شیطان پرستان از طریق انتشار پوسترهای جذاب و گمراه کننده، گسترش سایت ها و وبلاگهای شیطان پرستی، تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق پارتی های شبانه در میان مرفه نشینان شهرهای بزرگ و... به ترویج و تبلیغ عقاید و افکار خود می پردازد.