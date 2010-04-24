به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، 35 قطعه از آثار استاد برجسته عکاسی استان و ایران ناصرمحمدی در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی در معرض نمایش عموم قرار داده شد.

این عکس ها در با دوربین دیجیتال و به دو شکل سیاه و سفید و رنگی از کاروان راهیان نور سال 88 گرفته شده است.



ناصرمحمدی در این عکس ها سعی در به تصویر کشیدن چهره دیگری از مناطق عملیاتی جنوب و احساسات، لحظه های ناب و برخورد افراد با این مناطق را داشته است.



ناصر محمدی از اساتید عکاسی استان و عکاس برجسته حج در سال 88 بوده است که از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.