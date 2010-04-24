21 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد بوشهر فارغ التحصیل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالله امامی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از چند پروژه عمرانی در دانشگاه آزاداسلامی واحد عالی شهر افزود: تعداد رشته های تحصیلی با احتساب تعداد مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر 83 رشته است که حدود 13 هزار و 616 دانشجو در رشته های مختلف در حال تحصیل هستند .

وی خواستار اختصاص 200 هکتار زمین برای ایجاد واحد علوم و تحقیقات و دانشکده علوم پزشکی شد و گفت: در حال حاضر حدود 31 هزار متر مربع ساختمان ادارای و آموزشی در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان این که 88 طرح پژوهشی درون دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و تدوین شده است، گفت: از این تعداد 31 طرح پژوهشی در دست اجرا و 57 طرح پژوهشی نیز خاتمه یافته است.

امامی در خصوص اختراعات ثبت شده این دانشگاه نیز گفت: 31 اختراع توسط دانشجویان این دانشگاه به ثبت اختراعات ثبت و اسناد کشور رسیده است.

نماینده مردم بوشهر ، گناوه و دیلم در مجلس نیز شرایط فعلی دانشگاه آزاد در استان بوشهر را مناسب ندانست و گفت: حدود یک سال پیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وعده راه اندازی رشته های پزشکی و پیراپژشکی برای استان بوشهر داده شد اما با کم کاری برخی مسئولین این دانشگاه در مرکز روبرو شدیم.

غلامعلی میگلی نژاد، تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از کارهای ارزشمند صورت گرفته پس از انقلاب دانست و گفت: این دانشگاه نقش موثری در تربیت نسل جوان انقلاب داشته است و اکنون دانشجویان این دانشگاه در بسیاری از عرصه ها حرف اول را می زنند.