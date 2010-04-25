استدلالها و مدعاهای مقاله فلسفی باید تناسب منطقی داشته باشند

دکترعلی اکبر عبدل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه یک مقاله فلسفی باید دارای چه ویژگیهایی باشد تا بتواند تأثیرگذار و ماندگار شود، گفت: مقاله فلسفی برای آنکه تأثیرگذار باشد، لازم است دستکم، مدعاهایش هرچه واضحتر بیان شوند. استدلالهایش هرچه واضحتر و دقیقتر بیان شوند . واجد انسجام منطقی و درونی باشد و به عبارت دیگر، عاری از ناسازگاری منطقی باشد. روش اثبات مدعاها دقیقاً مشخص باشد و در مقاله به آن تصریح شده باشد. میان استدلالها و مدعاها تناسب منطقی برقرار باشد.

وی افزود: پیش فرضهای مدعاها و نیز پیش فرضهای استدلالهای هرچه واضحتر باشند. پیش فرضهای مدعاها و نیز پیش فرضهای استدلالها هرچه اندکتر باشند. لازمه های نظری و عملی مدعاها و استدلالها قابل التزام باشند. قدرت تبیینی و توجیهی استدلالها از قدرت تبیینی و توجیهی استدلالهای رقیب و مخالف هرچه بیشتر باشد. همه شرایط صوری نگارش مقاله های علمی و پژوهشی در آن رعایت شده باشند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تبریز درباره کمبود مقاله فلسفی خوب در دیارمان نیز گفت: عدم التزام یا التزام اندک نویسندگان مقالات فلسفی به رعایت "اخلاق باور" یکی از دلایل این ضعف است. عدم اهتمام یا اهتمام اندک به آموزش اخلاق باور و تفکر انتقادی در مدارس و دانشگاههای کشور، وجود شیوه های معمولاً ناکارآمد آموزش فلسفه در دانشگاهها، فقدان یا اندک بودن متون آموزشی برای نگارش مقالات فلسفی نیز دیگر دلایل این مشکل هستند .

این محقق و پژوهشگر در باب تفاوت کتاب و مقاله فلسفی هم اظهار داشت: میان کتاب فلسفی و مقاله فلسفی هیچگونه تفاوت ماهوی قائل نیستم زیرا معتقدم که همان ویژگیهایی که در پاسخ به پرسش اولتان برای تأثیرگذاری و ماندگاری مقاله فلسفی بیان کردم ، برای تأثیرگذاری و ماندگار یک کتاب فلسفی نیز لازمند. به نظر من ، تفاوتهای میان مقاله فلسفی و کتاب فلسفی تفاوتهای صوری هستند. از باب مثال، حجم مقاله فلسفی کمتر است؛ یا مثلاً مقاله فلسفی مانند هر نوع مقاله دیگری باید چکیده داشته باشد، ولی کتاب فلسفی مانند هر نوع کتاب دیگری - فاقد قسمتی به نام "چکیده" است.

این استاد فلسفه تصریح کرد: همچنین هر کتاب فلسفی ممکن است قسمتی به نام "پیشگفتار" داشته باشد، ولی مقاله فلسفی مانند هر نوع مقاله دیگری قسمتی به نام "پیشگفتار" ندارد. سایر تفاوتهایی هم که ممکن است میان مقاله فلسفی و کتاب فلسفی وجود داشته باشند، مانند تفاوتهایی که از باب ذکر مثال بیان کردم ، تفاوتهای صوری هستند.