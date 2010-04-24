هوای ابری آسمان کرج کام نجومی ها را تلخ کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تلفیق فضای تاریخی کاروانسرای شاه عباسی و رشته کهن اخترشناسی در هوای ابری و دلچسب بعد از ظهر دیروز شهرستان کرج حس و حال خاصی به مراسم بزرگداشت روز جهانی نجوم بخشیده بود.

کاروانسرای شاه عباسی در این روز شاهد حضور مردم، علاقمندان و دانش آموزانی بود که از سراسر کرج برای اطلاع از آخرین رخدادهای نجومی و نحوه فعالیت گروه های اخترشناسی دور هم جمع شده بودند.

اجرای برنامه ویژه کودکان، آموزش نجوم و صور فلکی در قالب ماکت و سخنرانی های علمی، اختصاص غرفه هایی برای آشنایی با ابزارهای اخترشناسی، فروش محصولات نجومی از قبیل عکس، پوستر و سی دی های آموزشی از جمله برنامه های روز جهانی نجوم بود که توسط برگزارکنندگان مراسم به اجرا در آمد.

اگرچه رصد آسمان شب از برنامه هایی بود که علاقمندان بسیاری را به این مکان کشیده بود اما وجود ابرهای فراوان در آسمان این فرصت را از مشتاقان تماشای ماه و دیگر اجرام فلکی دریغ کرد و سبب شد تلسکوپ ها و ابزار رصدی در این شب بی استفاده باقی بمانند.

آسمان حمایت مسئولان هم ابری بود

نکته قابل توجه دیگر در این روزعدم حضور و بازدید مسئولان از مراسم روز جهانی نجوم بود. اگر به دنیای اینترنت سری بزنیم، با تصویری نمادین از تلسکوپ و زمین در زمینه جستجوگر گوگل روبرو می شویم که اهمیت این روز جهانی را برای ما روشن تر می کند. حال در شرایطی که جهان یک هفته تمام را به نام هفته نجوم به ثبت رسانده و سال گذشته میلادی به مناسبت چهارصدمین سال اختراع تلسکوپ توسط گالیله به عنوان سال جهانی نجوم نامگذاری شد، هیچ یک از مسئولان شهری کرج در مراسم بزرگداشت این روز حضور نیافتند.

عدم حمایت های مالی و معنوی را می شد از نحوه برگزاری مراسم به خوبی دریافت. اگرچه موسسات و مراکز برگزارکننده با همکاری مسئول کاروانسرای شاه عباسی، پوشش نسبتا مناسبی به برنامه داده بودند اما چشمهای تیزبین از ضعفهای برگزاری این همایش غافل نبود.

سردرگمی بازدیدکنندگان در لحظه ورود، عدم تزئینات و ایجاد زیباییهای بصری در خصوص بزرگداشت این روز، فضای محدود غرفه ها و هجوم علاقمندان، نبود امکانات رفاهی، عدم امکانات و ابزار کافی برای اطلاع رسانی های دقیق علمی و نجومی از جمله این مشکلات بود.

بسیاری از بازدیدکنندگان به درستی نمی دانستند که برای آگاهی از اطلاعات مورد نیاز خود به کجا یا کدام غرفه مراجعه کنند. این در حالی بود که کارشناسان آماتور و حرفه ای زیادی در این شهرستان به حوزه نجوم می پردازند که با در اختیار داشتن مقداری امکانات قادرند اطلاعات خوب و مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند.

هم اکنون در کرج گروه های کوچک و فعال نجومی نظیر برگزار کنندگان این مراسم حضور دارند که مدت هاست در تلاشند تا با هزینه های اغلب شخصی، خود را به رتبه های جهانی نزدیک کنند تا از این طریق نام شهرستان کرج و البته ایران را به جایگاه واقعی خود نزدیک کنند.

در پایان باید خاطرنشان کرد برگزاری چنین مراسمی اگرچه مورد اقبال عموم و علاقمندان واقع می شود اما با تعامل و همبستگی

بیشتر مراکز دانشگاهی و موسسات علمی با نهادهای اجرایی و تصمیم گیرنده کشور، می توان گام های موثرتری در جهت نیل به اهداف آرمانی کشور برداشت و از این طریق ایران را به جایگاه واقعی خود نزدیک کرد؛ و این جز به همت مسئولان و صاحب نظران در کلیه سطوح علمی کشور میسر نخواهد بود.