20 معدن در سال گذشته از طریق مزایده واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اباذری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به پروانه اکتشاف، گواهینامه کشف و پروانه بهره برداری صادره در سال گذشته عنوان کرد: 52 فقره پروانه اکتشاف، 31 فقره گواهینامه کشف و 29 فقره پروانه بهره برداری و مجوز برداشت از سوی این سازمان صادرشده که در زمینه گواهی کشف رشد 63 درصدی و در زمینه پروانه بهره برداری و مجوز برداشت شاهد رشد 164 درصد هستیم.

وی همچنین اظهارداشت: در سال گذشته زمینه اشتغال 253 نفر در معادن استان فراهم شده است.

اباذری میزان استخراج از معادن استان را در سال گذشته، 9 میلیون و 682هزار تن عنوان کرد و افزود: مبلغی بالغ بر شش میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان اخذ شده است.

وی با اشاره به سلب صلاحیت برخی معادن غیرفعال اظهار داشت: معادنی که به لحاظ عدم اجرای تعهدات توسط بهره بردار غیرفعال بودند بر اساس قانون معادن ضمن سلب صلاحیت از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شد.

وی تعداد معادن واگذار شده از طریق مزایده را 20 فقره عنوان کرد و گفت: این معادن شامل انواع مواد معدنی کرومیت، سنگ، آهن، سنگ چینی، مخلوط کوهی، سنگ آهک گوگرد و بنتونیت هستند.