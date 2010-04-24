شهریار مکان مناسبی برای ایجاد صنعت گلخانه ای است

احمد ربیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این شهرستان در حال حاضر با تولید 18 میلیون گل شاخه بریده در سال زمینه مطلوبی در تولید و توسعه این نوع فعالیت است.

وی افزود: با برنامه ریزیهای لازم شهرستان شهریار می تواند به عنوان قطب پرورش و تولید گل شاخه بریده و سایر فعالیتهای گلخانه ای در سطح کشور محسوب می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: دسترسی آسان به بازار عرضه و فروش با توجه به نزدیکی به پایتخت، استقرار این شهرستان در وسط سه فرودگاه امام خمینی (ره)، پیام کرج و مهرآباد، شرایط اقلیمی مناسب، وجود دو آزادراه تهران - ساوه و تهران - قزوین در اطراف آن، وجود هشت محور اصلی مواصلاتی و 25 مجور فرعی منشعب به محورهای اصلی و زمین ارزان قیمت از جمله ویژگیهای ممتاز شهرستان شهریار است.

ربیع زاده بیان داشت: جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز، ایجاد اشتغال پایدار، بهره وری مضاعف از زمین، اصلاح الگوی مصرف در استفاده از آب کشاورزی، درآمد بالا برای مالکین و صاحبین اراضی، توسعه امر کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان در جهت حفظ و بهره برداری از اراضی و ... از جمله محسنات ایجاد این نوع صنعت در این شهرستان است.

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: در این راستا اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار و استان تهران باید نهایت تلاش خود را برای ترویج، تشوریق و توسعه این صنعت در شهرستان کنند.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.