وضعیت اینترنت کشور پس از یک هفته کندی سرعت/ بد قولی شرکت سرویس دهنده

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز وضعیت اینترنت کشور در حالت عادی قرار ندارد گفت: شرکت سرویس دهنده قول داده بود این مشکل ظرف چند روز رفع شود اما همچنان قطعی در این مسیر وجود دارد که سبب کاهش سرعت اینترنت در کشور شده است.

وی با بیان اینکه مسیر این کابل دریایی در شهر پالرمو ایتالیا با قطعی مواجه شده است گفت: این قطعی، ارتباطات ایران در مسیر کابل جاسک - فجیره را با اختلال روبرو کرده است.

کریمی با تاکید بر اینکه قطعی کابل دریایی smw4 ارتباط بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است ادامه داد: این قطعی می تواند در هر کشوری به تناسب میزان ظرفیت موجود شبکه ارتباطی تاثیرگذار باشد.

به گفته وی کابل دریایی smw4 در 17 کشور نقطه اتصال (landing point ) دارد که ایران جزء این کشورها نبوده و از سرویس دهنده فرعی ارتباط می گیرد. به همین دلیل برای قطعی این مسیر اقدامی نمی تواند انجام دهد و باید منتظر رفع این اختلال توسط شرکت اصلی باشد.

بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود حدود 10 روز است که با مشکل قطعی مواجه شده و گفته می شود این مشکل داخلی نبوده و منشا آن در کشور ایتالیا است. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده و تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور ادامه خواهد داشت.