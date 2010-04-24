چین درصدد توسعه توان دریایی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد : ارتش چین به دنبال افزایش توان نظامی خود در مکانی دورتر از سواحل این کشور به ویژه بنادر نفتی خاورمیانه به منظور حفاظت از محموله نفتی خود در اقیانوس اطلس جایی که آمریکا از مدتها قبل آن را تحت نظر دارد، است.

به نوشته این روزنامه، برنامه چین برای توسعه توان نیروی دریایی خود "دفاع در دریاهای دور" نام دارد که از الزامات آن ساخت تجهیزات جدید با قابلیتهای بسیار بالاست که این تجهیزات جنگی جدید مایه تعجب کارشناسان نظامی خارجی می شود.

نیویورک تایمز می نویسد : این راهبرد جدید چین تفاوت زیادی با برنامه های آن برای آماده شدن در جنگ احتمالی در تایوان و یا دفاع از سواحل چین دارد.

بر اساس این گزارش، هم اکنون تعداد زیادی از دریاداران چین خواهان در اختیار داشتن ناوهای قدرتمند برای حفاظت از محموله اقتصادی کشورشان که نقش بسزایی در رشد اقتصادی چین دارند هستند. این مقامات خواهان به خدمت گرفتن این ناوها از خلیج فارس تا تنگه مالاکا در در جنوب شرقی آسیا و همچنین حفاظت از منافع چین در جنوب و شرق دریای چین هستند.

برای مثال در اواخر ماه مارس دو فروند ناو چینی در ابوظبی لنگر انداختند و این برای اولین بار بود که ناوهای مدرن چین به آبهای خاورمیانه آمدند.

خبر تصمیم چین برای افزایش توان دفاعی خود در حالی منتشر می شود که آمریکا حساسیت بسیار زیادی درباره فعالیتهای نظامی و بودجه دفاعی پکن دارد و هرساله از آن ابراز نگرانی می کند.

برای مثال چین در سال 2009 بودجه نظامی خود را به میزان 14.9 افزایش داد که این موضوع با واکنش آمریکا روبرو شد.

افزایش این بودجه تا 480.68 میلیارد یوان (70.27 میلیارد دلار) پس از افزایش 17.6 درصدی بودجه چین در سال 2008 میلادی و 17.8 درصدی در سال 2007 محقق می شود. این رقم همچنین نوزدهمین افزایش بودجه نظامی دو رقمی چین طی دو دهه گذشته به شمار می رود.