کره شمالی بار دیگر به آمریکا و کره جنوبی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "ری یونگ هو" فرمانده کل نیروهای نظامی کره شمالی امروز شنبه در یک نشست ملی به مناسبت گرامیداشت هفتاد و هشتمین سالگرد تشکیل ارتش در روز 25 آوریل 1932 اعلام کرد که ارتش این حاضر آمادگی لازم را برای مقابله با تجاوز دشمنان در هر زمانی دارد.

وی در ادامه وضعیت در شبه جزیره کره را به دلیل سیاست خصمانه آمریکا و کره جنوبی در قبال پیونگ یانگ و توطئه آنها برای اقدامی نظامی علیه کره شمالی را همچنان تنش زا توصیف کرد.

ری یونگ هو هشدار داد: در صورتی که آمریکا و کره جنوبی به خاک کره شمالی تجاوز کنند، ارتش این کشور هر اقدامی را از جمله اقدام هسته ای برای دفاع از سرزمین خود انجام می دهد.

در سال 2005 کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز متعهد شد تا پیونگ یانگ را تحت تصرف خود در نیاورد و به آن تجاوز نکند، اما در آوریل گذشته کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.

مقامات آمریکایی پس از آزمایشهای هسته ای کره شمالی بارها نگرانی خود را درباره افزایش توان پیونگ یانگ ابراز کردند و در راستای این نگرانی می توان به اظهارات قائم مقام وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اشاره کرد که پیشتر گفته بود اگر کره شمالی به گسترش سلاح های هسته ای ادامه دهد، پیونگ یانگ می تواند حتی وارد آمریکا شود.