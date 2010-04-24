به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره اجلاس جهانی صدا امسال نیز با حضور برنامه سازان و دست‌اندرکاران رادیوهای سراسر دنیا هم زمان با جشنواره بین المللی رادیو برگزار می‌شود.

علی صادق مقدسی دبیر کمیته علمی سومین اجلاس جهانی صدا گفت: هدف اجلاس، تاکید بر توسعه مباحث تئوریک و تعمیق روابط میان اصحاب رسانه و مخاطبان است. از سوی دیگر اجلاس جهانی صدا می‌تواند در آشنایی بیشتر ما با رسانه‌های غربی بسیار مفید و موثر باشد.

وی با اشاره به دستاوردهای گذشته این اجلاس افزود: این همکاری برای ما و بقیه شرکت‌کنندگان این اجلاس فرصت خوبی را برای تعامل و تبادل اطلاعات فراهم کرده و نتایج خوبی را برای ما به همراه داشته باشد.

دبیر کمیته علمی سومین اجلاس جهانی صدا خاطرنشان ساخت: جشنواره رادیو جایگاهی برای بروز توانمندی‌ها و خلاقیت اهالی رادیو است که چند روزی دور هم جمع می‌شوند و با معرفی همکاران موفق، انگیزه جدیدی برای رقابت بیشتر در سال بعد پیدا می‌کنند. بهترین شکل استفاده از این انگیزه، برنامه سازی با نشاط کامل و بالابردن کیفیت کارهایی است که در آینده تولید می شود. اگر این ویژگی‌ها با جشنواره همراه باشد، می توان آن را فرصتی تحول آفرین در رادیو دانست.

سومین اجلاس جهانی صدا 3 تا 5 خرداد برگزار می‌شود.