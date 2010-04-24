به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی ابطحی روز شنبه در حاشیه برگزاری اولین همایش سلامت شهری گفت: در سه دهه گذشته مهمترین پیامد توسعه شبکه های بهداشت و درمان برقراری عدالت در سلامت و گسترش شاخصهای اولیه بهداشت و درمان است که موجب شده تا میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان و همچنین زنان باردار به میزان چشمگیری کاهش یابد و طول عمر هموطنان به طور میانگین 13 سال افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه هر روز در دنیا شاهد در معرض خطر قرار گرفتن بیش از 200 میلیون کودک با تهدیدهای سلامت هستیم افزود: سوء تغذیه، اختلالات دریافت ید، کم خونیهای مختلف از جمله فقر آهن، کوتاهی قد و سایر بیماریهای متابولیک مهمترین تهدید کودکان در سراسر جهان است، اما به برکت تلاش در امر بهداشت و درمان توانسته ایم با برنامه های ملی و کشوری این عوامل تهدید کننده را کاهش داده و یا حذف کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تامین کادر درمانی عمومی، متخصص و فوق تخصص در طول سالهای اخیر یادآور شد: دسترسی هموطنان به امکانات درمانی به ویژه از طریق توسعه شبکه های بهداشت در سه دهه گذشت موجب ارتقاء سطح سلامت، به ویژه در شهرها و روستاها شده است.

ابطحی با اشاره به نقش 25 درصدی دانشگاههای علوم پزشکی، استادان، پزشکان و متخصصان در تامین سلامت افزود: 75 درصد سلامت هر جامعه به مولفه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مربوط است که در این میان شهرداریها و زیر مجموعه آموزش شهری می توانند به آن جامه عمل بپوشانند.

وی یادآور شد: نتایج اولین همایش ملی سلامت شهری که با همکاری دوشادوش دانشگاه علوم پزشکی ایران و شهرداری تهران در حال برگزاری است می تواند راهکارها و مسیر مناسبی برای ارتقاء سلامت شهروندان، ابتدا در تهران و نتایج آن در شهرهای دیگر کشور ایجاد کند.