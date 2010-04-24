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۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

وزیر دادگستری اعلام کرد:

مراجعه 4 میلیون ایرانی خارج از کشور به سایتهای قضائی ایران

مراجعه 4 میلیون ایرانی خارج از کشور به سایتهای قضائی ایران

مرتضی بختیاری با اشاره به آمار چهار میلیونی مراجعه ایرانیان خارج از کشور از سال 88 به سایتهای قانونی و قضائی ایران گفت: این آمار نشان دهنده توجه بیشتر مسئولان به مشکلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری عصر امروز شنبه در اولین نشست هم اندیشی کارگروه قضائی و حقوقی ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه گره‌گشایی در کار ایرانیان، صدور انقلاب به خارج از کشور است گفت: تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و ایجاد 6 کارگروه تخصصی و مرکز شبانه‌ روزی پاسخگویی به سئوالات ایرانیان از مهمترین اقدامات دولت در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت دادن به مشکلات ایرانیان خارج از کشور است.

وی افزود: از تعداد 87 هزار و 950 هزار مراجعه کننده به سایت دادگستری استان تهران در 10 ماهه سال 88، تعداد 9 هزار و 850 نفر ایرانی از کشور انگلستان، 15 هزار و 500 نفر از آلمان، هفت هزار و 600 نفر از آمریکا، چهار هزار و 800 نفر از کانادا و باقی آنها از کشورهای فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک، سوئد، کویت و عربستان بوده‌اند.

بختیاری گفت: تعداد مراجعه کنندگان به سایت قوانین در سال 88 حدود یک میلیون و 800 هزار نفر و مراجعه به سایت قضاوت حدود دو میلیون نفر بوده است.

وزیر دادگستری با اشاره به ارسال بیش از 124 هزار پست الکترونیکی به سایت قوه قضائیه و 123 هزار پست الکترونیکی به سایت وزارت دادگستری از سوی ایرانیان خارج از کشور گفت: این آمار مربوط به بعد از انتصاب آیت‌الله لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه است.

رئیس کارگروه حقوقی و قضائی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: سازماندهی، شفاف سازی، بررسی مشکلات و پاسخگویی صریح و روشن به خواسته‌های قضائی و حقوقی ایرانیان از مهمترین اهداف این کارگروه به صورت شبانه روزی است.

وی گفت: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته شخصاً ماهانه دو نوبت به صورت مستقیم پاسخگوی مشکلات ایرانیان خارج از کشور هستم.

کد مطلب 1070029

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