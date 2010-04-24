به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اژدر حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری اشاره به پرونده‌های تخلفات ارجاعی به هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی اظهارداشت: در سال گذشته یک ‌هزار و 400 فقره پرونده تخلف انواع تاکسی اعم از تاکسی تلفنی و تاکسی خطی از طریق هیئت انضباطی سازمان رسیدگی شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 14 هزار و 489 فقره اخطاریه برای رانندگان متخلف درشهر ارومیه صادر و اعمال خسارت شده است.

نرخ کرایه تاکسی در ارومیه افزایش می یابد

حسینی با اشاره به پائین بودن نرخ کرایه تاکسی که هم اکنون در شهر ارومیه اعمال می‌شود، بیان داشت: این نرخ ها مربوط به سال 87 و 88 بوده و هیچ‌گونه افزایشی در کرایه تاکسی‌ها صورت نگرفته است که با توجه به تورم موجود در جامعه و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات، قیمت کرایه تاکسی نیز در حد معقول افزایش می‌یابد.

وی افزود: اقدامات اولیه برای افزایش کرایه تاکسی‌ها انجام گرفته است و زمان اجرا و میزان افزایش اعلام می‌شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته، دو هزار و 230 راننده تاکسی در ارومیه در دوره‌های آموزش روانشناسی برخورد با مسافر، آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین حمل و نقل مسافر درون‌شهری و مکانیک خودرو شرکت کردند.

وی ادامه داد: رانندگان پس از گذراندن این دوره‌ها گواهی آموزشی دریافت کردند که بعد از گواهی آموزشی قادر به اخذ پروانه تاکسی‌رانی می‌شوند.