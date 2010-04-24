تولید مجموعه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این مجموعه 30 مقام موسیقی محلی این استان در سبک عاشیقی با موضوع پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) توسط هفت تن از عاشیق های شهرستان ارومیه اجرا می شود.

در تولید این اثر هنری از اشعار قدیم و جدید آذربایجان از جمله دوللو مصطفی، مسکین ، خسته قاسم و امیری استفاده شده است.

ترویج ارزشهای دین مبین اسلام ، حفظ و اشاعه موسیقی محلی و حمایت مادی و معنوی از هنرمندان این عرصه از جمله اهداف تولید این اثر است.

تا کنون یک مجموعه موسیقی عاشیقی نیز با عنوان "اورمودان گلن سسلر" که شامل کلیه مقامهای موسیقی محلی استان آذربایجان غربی در سبک ارومیه است، در حوزه هنری این استان تولید شده است.