  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

تولید مجموعه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی آغاز شد

تولید مجموعه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: تولید مجموعه موسیقی عاشیقی با حضور جمعی از هنرمندان برتر و صاحب نام آذربایجان غربی در حوزه هنری این استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این مجموعه 30 مقام موسیقی محلی این استان در سبک عاشیقی با موضوع پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) توسط هفت تن از عاشیق های شهرستان ارومیه اجرا می شود.

در تولید این اثر هنری از اشعار قدیم و جدید آذربایجان از جمله دوللو مصطفی، مسکین ، خسته قاسم و امیری استفاده شده است.

ترویج ارزشهای دین مبین اسلام ، حفظ و اشاعه موسیقی محلی و حمایت مادی و معنوی از هنرمندان این عرصه از جمله اهداف تولید این اثر است.

تا کنون یک مجموعه موسیقی عاشیقی نیز با عنوان "اورمودان گلن سسلر" که شامل کلیه مقامهای موسیقی محلی استان آذربایجان غربی در سبک ارومیه است، در حوزه هنری این استان تولید شده است.

کد مطلب 1070077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها