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۵ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۰۴

با رشد صدور تجهيزات نظامي غربي به پكن؛

روسيه به جاي چين ، بازارخاورميانه و آفريقا را براي صدور تسليحات نشانه مي گيرد

پايگاه اينترنتي « لنتا رو» روسيه نوشت: روسيه به جاي چين، كشوري كه ممكن است در آينده نزديك توليد كنندگان تسليحات روسيه در آنجا با رقابت شديد توليد كنندگان اروپايي روبرو شوند، بدنبال بازارهاي جديد فروش تسليحات از جمله خاورميانه مي باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر اين پايگاه افزود: گرچه اتحاديه اروپا هنوز تحريمات حاكم بر صادرات تسليحات به چين رابه طور كامل لغو نكرده است، اما برخي سازندگان تسليحات در روسيه امكان كاهش صادرات خود را به چين در سال جاري بعيد نمي داند.

از اين رو روسيه براي جبران خسارات احتمالي خود در بازار چين بدنبال انعقاد قرارداهاي تسليحاتي در مناطق خاورميانه و آفريقا مي باشد. لازم به يادآوري است كه در ماه ژوئن سال جاري قراردادي مبني بر فروش 12 فروند جنگنده هاي تهاجمي ميگ-29 به سودان به مبلغ سيصد ميليون دلار منعقد گرديد. 50 فروند از همين نوع هواپيماها ممكن است به كشور الجزيره نيز فروخته شود. كمپاني«آبورون اكسپورت» روسيه  قصد دارد قرارداد مربوطه اي را به مبلغ يك و نيم ميليارد دلار منعقد نمايد.

وزارت دفاع چين در ماه اكتبر سال 2003 از اتحاديه اروپا خواست تا تحريمات حاكم بر صادرات تسليحات به اين كشور را لغو نمايد. آلمان و فرانسه فعالانه از اين درخواست حمايت نمودند. اما كالين پاول، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريكا در جواب اعلام كرد كه هر يك از كشورهاي اتحاديه اروپا كه فروش تسليحات را به چين آغاز كند، از دسترسي به فن آوريهاي آمريكايي منع خواهد شد. در نتيجه در اوائل ماه ژوئن سال جاري اتحاديه اروپا از لغو تحريمات صرف نظر كرد. اما اين مسئله ممكن است مورد تجديد نظر قرار بگيرد.

کد مطلب 107009

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