طبس یادآور حقیقتی روشن و جاودان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: "طبس" فقط یک قطعه‌ کوچک از سرزمین پهناور ایران اسلامی نیست بلکه، صفحه‌ای به گستردگی دل‌های آماده و قلوب آگاه مؤمنانی است که تمام تلاش خود را در راه پاسداری از دین و ارزش‌های دینی به کار بسته و به خداوند سبحان توکل می‌کنند. "طبس" فقط یک حادثه‌ زودگذر تاریخی نبود بلکه، ندای حقیقتی جاودان و ید غالب الهی است که از پس آسمان غیب به امداد مؤمنان و آنانی که با تمام وجود به او ایمان دارند به در آمد که «ید‌الله فوق ایدیهم» و فریاد هستی بود در گوش تاریخ که «إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» اگر خداوند و دین خدا را یاری کنید؛ خداوند نیز شما را یاری می‌کند و قدم‌هایتان را در برابر دشمنان اسلام استوار قرار می‌دهد. "طبس" یادآور حقیقتی روشن و جاودان در پهنه‌ پهناور گیتی و درس عبرتی برای استکبار جهانی و سرسپردگان آنان است. "طبس" ؛ تبلور ایمان، بصیرت و توکل جمعی ملت ایران بود که به صورت طوفان شن درآمد و برای سردمداران استکبار رسوایی آفرید.

در ادامه‌ این بیانیه آمده است: آیا وقت بیداری جهانی نرسیده است؟! جهان زر و زور و تزویر در غرب و شرق گیتی تا کی تواند چشم و گوش خود را با تبلیغات مسموم رسانه‌ای و جنگ روانی بر روی این گونه حقایق تابناک و اعجازهای روشن الهی ببندد. آنان با تبلیغ افکار پوچ و شکست خورده‌ لیبرال سرمایه‌داری و امپریالیستی خود که رو به افول است چگونه می‌توانند در مورد این حقیقت الهی و ماورای طبیعی توضیحی قانع‌کننده به افکار عمومی جهان داده و توجیهی برای جنایات بی‌شمار خود در اقصی نقاط جهان ارائه دهند؟ آری، دول استکباری بایستی از این واقعه درس عبرت بگیرند که شن‌ها و ریگ‌های بیابان به فرمان الهی، به عنوان مأموران و سربازانش با طوفان شن آبرو و حیثیت ابرقدرت جهان را نقش بر آب کرده و هیمنه‌ پوشالی آنان را در هم شکستند. دول زورگو و مستکبر به سرکردگی آمریکای جنایتکار بایستی بداند که آن خداوند قادر متعالی که کشور و نظام اسلامی ایران را تا به امروز از گزند حوادث و بلایایی حتی بزرگتر از این حادثه نجات داده امروز، هم وجود دارد و از مؤمنان واقعی حمایت می‌کند. امروز، نیز تهدید تلویحی هسته‌ای امریکا همچون تهدیدات گذشته پوشالی بوده و یادآور ادعای پوچ آمریکا برای اشغال تهران پس از حمله به طبس بوده و این گونه رجزخوانی‌ها در اراده راسخ و مسیر روشن حرکت مواج و خروشان ملت سرافراز ایران اسلامی هیچ‌گونه تأثیری نداشته و نخواهند داشت زیرا، مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی با درس‌آموزی از تاریخ و اتکال به ایزد متعال و امید به وعده‌ها و سنن الهی در حمایت از مظلومان عالم از هیچ کوششی در مسیر پیشرفت و عدالت خود دریغ نخواهد کرد و فقط این تهدید لکه‌ ننگی در تاریخ سیاسی آمریکا و نقطه‌ سیاهی در کارنامه‌ دولت اوباماست.

در این بیانیه تاکید شده است: این تهدید گستاخانه و غیرانسانی، رسوایی بزرگ آمریکا در میان مجامع بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر و ملت‌ها و کشورهای آزادی ‌خواه است که در واقع چهره گرگ‌صفت آمریکا را از پس نقاب نفاق و دفاع از حقوق بشر و ملت‌ها و زر و زور و تزویر رسانه‌ها و بنگاه‌های دروغ‌پرداز غربی درآورد و نشانی آشکار از نشانه‌‌های الهی در فضاحت و رسوایی آمریکایی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت مجدد این واقعه‌ الهی که موجب درهم شکستن هیمنه‌ پوشالی آمریکا در عرصه‌ بین‌المللی گردید، جوهر ایمان و توکل به خداوند را عامل اصلی قدرت واقعی و الهام‌بخش ملت ایران در تمامی زمینه‌ها دانست و تصریح کرد: "ملت هوشیار، آگاه، مؤمن و انقلابی ایران اسلامی هرگز اجازه تجدید سلطه‌ جهنمی امریکا بر ایران را نخواهد داد و به دول زورگو و مستکبر گوشزد می‌کند که تا دیر نشده توبه نموده که «هو التواب الرحیم» و از این همه فجایع دست برداشته تا مشمول سنت قهر الهی و خشم فروزان ملت‌های آزاده نگردد که موقع مکافات بس نزدیک است «و الیس صبح بقریب» "