20 هزار میلیارد ریال برای طرحهای صنعتی خوزستان اختصاص یافت

نورالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز خبر از تصمیم جدید وزارت صنایع و معادن مبنی بر احداث نیروگاه با ظرفیتهای پائین در شهرکهای صنعتی داد و گفت: قرار است تعداد سه نیروگاه هشت مگاواتی در شهرکهای صنعتی شهرستانهای اهواز، رامشیر و شوشتر احداث شود.

حسن زاده با بیان اینکه 27 هزار میلیارد ریال اعتبار برای 62 طرح صنعتی در یک دوره سه ساله در نظر گرفته شده بود که 43 طرح ازاین تعداد تا کنون به تصویب رسیده است، گفت: 38 طرح نیز به کمیته تخصصی و بانک صنعت و معدن ارجاع شده که ازاین مقدار نیز 11 طرح به تصویب رسیده است.

وی افزود: از طرحهای نیمه تمام نیز 18 طرح با مبلغ دو میلیارد و 359 میلیارد ریال به تصویب رسیده است .

رئیس سازمان صنایع و معادن گفت: در عین حال تعداد شش طرح با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 900 میلیارد ریال و با اشتغال سه هزار نفر علاوه بر حفظ اشتغال موجود به تصویب رسید.

وی با اظهار اینکه استان خوزستان در سال گذشته در طرحهای به بهره برداری رسید رتبه دوم کشور را کسب کرد، گفت: درسال1387 نیز 40 هزار میلیارد ریال طرح و در سال 88 نیز 285 واحد صنعتی با 24 هزار و 500 میلیارد ریال به بهره برداری رسید و پیش بینی می شود امسال نیز 20 هزار میلیارد ریال طرح به بهره برداری برسد.

