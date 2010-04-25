بزرگترین پارک شهربازی سرپوشیده ایران در اهواز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سرمایه گذار بزرگترین و مدرن ترین مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی خوزستان شامگاه شنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: سال هاست یکی از مطالبات و نیازهای اساسی کلانشهر اهواز با بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت، شهربازی مسقف و مجهز بوده است که این آرزو با ساخت یک شهر بازی در دو طبقه فوقانی سیتی سنتر مهزیار محقق می شود.

مهران فرضی کاهکش در نشست خبری رونمایی از نام این پارک شهربازی و امضای قرارداد آغاز مراحل اجرایی آن افزود: این شهربازی با نام "سرزمین سحر آمیز" با سرمایه گذاری بیش از 40 میلیارد ریال در زمینه خرید دستگاه و 20 میلیارد ریال برای تجهیزات و تاسیسات در مردادماه 1389 در اهوازگشایش می یابد.

وی بیان کرد: میزان اشتغالزایی در پروژه سیتی سنتر مهزیار در هنگام ساخت 200 نفر و پس از بهره برداری 600 نفر به صورت مستقیم و یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم خواهد بود. در این مجتمع هوشمند شاهد کاهش هزینه های رهبری و تعمیرات، کاهش خطا در سیستم، ایجاد سیستم مدیریت متمرکز و یکپارچه ساختمان، صرفه جویی در مصرف برق و تاسیات حرارت مرکزی و... خواهیم بود.

در این نشست خبری نماینده انحصاری شرکت تک ری چین در ایران ضمن معرفی شرکت مورد نظر گفت: بزرگترین مجموعه ای که در ایران با استفاده از تکنولوژی روز خواهیم ساخت متعلق به پارک شهربازی سرزمین سحر آمیز سیتی سنتر مهزیار خواهد بود.

امیر باور اظهار داشت: در شهر بازی سرزمین سحر آمیز بیش از 300 نفر می توانند از 224 دستگاه با تنوع بیش از 70 مدل استفاده کنند. در این پارک بزرگترین پیست سرپوشیده ماشین کوبنده به مساحت 300 متر، بزرگترین و اولین قطار هوایی ایران، بزرگترین پارک توپی ایران برای کودکان و خردسالان و... راه اندازی خواهد شد.

همچنین مشاور عالی پروژه سیتی سنتر مهزیار نیز با اشاره به سرمایه گذاری 250 میلیارد ریالی در مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی خوزستان گفت: پیش بینی ما این است که سیتی سنتر مهزیار در مهرماه سال جاری به بهره برداری برسد اما تصمیم گرفتیم برای بهره گرفتن از فرصت تابستان و ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان و خانواده های اهوازی، بزرگترین پارک شهربازی سرپوشیده ایران به بهره برداری برسانیم.

مسعود حسین پور در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران اظهار داشت: توسعه تنوع اشتغال با تکیه بر جذب کارآفرینان از سراسر کشور، افزایش میزان بهره وری سرمایه انسانی و فناوری نوین، ایجاد فضای رقابتی تجاری در راستای کاهش هزینه مبادله و افزایش زمینه اقتصاد سالم، جذب سرمایه های درون استانی و تمرکز در تجارت استان، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری های مشابه تحول در استان خوزستان بخشی از پیامدهای اقتصادی سیتی سنتر مهزیار محسوب می شود.