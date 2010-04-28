تشکیل هاله ای سفید از پشه در اطراف درختان حاشیه زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمله پشهها در اصفهان عاملی برای آزار شهروندان اصفهانی شده که این موضوع باید در سریعترین زمان ممکن در دستور و برنامهکاری شهرداری اصفهان قرار گیرد و با عملیات سمپاشی درختان، فضای شهر اصفهان را برای استقبال از گردشگران داخلی و خارجی مهیا کرد.
یکی از شهروندان اصفهانی در خصوص حمله و هجوم بیرویه پشهها اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته با خشک شدن زایندهرود نمیتوانستیم از فضا و پارکهای موجود در حاشیه این رودخانه تاریخی بهره لازم را ببریم و در سال جاری نیز با وجود این مشکل آنگونه که باید نمیتوان از این رودخانه و فضای سبز اصفهان بهره برد.
وی اظهار داشت: بیتوجهی مسئولان و متولیان امر نسبت به سمپاشی درختان جای تامل دارد که آیا این حرکت آنان ناشی از چه مشکلی است زیرا مسئولان شهرداری هر ساله در اوایل سال اقدام به سمپاشی درختان میکردند و ما شاهد این موضوع نبودیم.
یکی دیگر از شهروندان اصفهانی که در حاشیه پل تاریخی خواجو به حشراتی که بالای سر مردم یکهتازی میکردند، مینگریست، اظهار داشت: باید برای جلوگیری از وقوع هر مشکلی پیش از وقوع آن اقدامات بازدارنده را اجرا کنیم اما در حال حاضر این موضوع به نوعی به معزل برای شهروندان تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه هر روز برای پیاده روی و استفاده از فضای سبز به حاشیه زاینده رود میآید، گفت: پیاده روی در این مکان به نوعی تسکین دهنده روح و روان انسان است که متاسفانه اکنون وجود این تعداد پشه بر روی درختان که به سمت و سوی مردم نیز حملهور میشوند تنها زمینه کلافگی را فراهم کرده است.
همچنین رئیس سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان نیز در این خصوص اظهار داشت: پشهها جزو آفات بهداشتی هستند و این اداره بر اساس دستورالعمل جهت مبارزه با آفات فضای سبز سمپاشی میکند.
داریوش فتحی ادامه داد: این سازمان در راستای آفات فضای سبز سمپاشی دورهای دارد و مبارزه با آفاتی را که فضای سبز را دنبال میکند هدف است.
وی همچنین به دلایل رشد پشه نیز اشاره کرد و گفت: اداره بهداشت باید این موضوع را بررسی کند و اینکه چه عاملی باعث رشد این موضوع شده است را تعیین نماید.
فتحی تصریح کرد: البته تاکنون این سازمان در خصوص آفات فضای سبز سمپاشی هایی را انجام داده که این امر تا حدودی برای مبارزه با پشه نیز موثر بوده است.
رئیس سازمان فضای سبز و پارکهای اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون از سوی اداره بهداشت توصیه خاصی برای سم پاشی مطرح نشده است.
