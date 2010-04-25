شش شیء تاریخی دوره اسلامی در علی آباد گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سروان راستی صبح یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در گزارش منابع و مخبرین این یگان مستقر در شهرستان علی آباد مبنی بر حمل و نگهداری اشیای تاریخی و فرهنگی، این فرماندهی ضمن مامور کردن اکیپی از پرسنل پایگاه این شهرستان اقدام به اخذ مجوزات قانونی از مراجع قضایی نموده و در یک عملیات غافلگیرانه اقدام به دستگیری دو نفر و کشف شش قلم شی تاریخی کردند.

وی اظهار داشت: تنگ سفالی، سینی مسی، هاونگ مسی، پارچ مسی، پیه سوز قدیمی و لیوان سفالی که همگی قدیمی و مربوط به دوره اسلامی از اشیای مکشوفه هستند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان جهت تشکیل پرونده مقدماتی به پایگاه شهرستان علی آباد و دستگیرشدگان نیز به همراه اشیای مکشوفه تحویل دادگاه عمومی و انقلاب این شهرستان شددند.

راستی بیان داشت: همچنین به دستور قاضی اشیای مکشوفه به منظور کارشناسی به موزه گرگان منتقل شد که با استناد کارشناسی صورت گرفته تمامی اشیاء مربوط به دوره اسلامی و دارای ارزش فرهنگی و تاریخی است.