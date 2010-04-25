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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

شش شیء تاریخی دوره اسلامی در علی آباد گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان گفت: شش قلم شی ء تاریخی مربوط به دوره اسلامی در شهرستان علی آباد کتول واقع در شرق استان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سروان راستی صبح یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در گزارش منابع و مخبرین این یگان مستقر در شهرستان علی آباد مبنی بر حمل و نگهداری اشیای تاریخی و فرهنگی، این فرماندهی ضمن مامور کردن اکیپی از پرسنل پایگاه این شهرستان اقدام به اخذ مجوزات قانونی از مراجع قضایی نموده و در یک عملیات غافلگیرانه اقدام به دستگیری دو نفر و کشف شش قلم شی تاریخی کردند.

وی اظهار داشت:  تنگ سفالی، سینی مسی، هاونگ مسی، پارچ مسی، پیه سوز قدیمی و لیوان سفالی که همگی قدیمی و مربوط به دوره اسلامی از اشیای مکشوفه هستند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان جهت تشکیل پرونده مقدماتی به پایگاه شهرستان علی آباد و دستگیرشدگان نیز به همراه اشیای مکشوفه تحویل دادگاه عمومی و انقلاب این شهرستان شددند.
 
راستی بیان داشت: همچنین به دستور قاضی اشیای مکشوفه به منظور کارشناسی به موزه گرگان منتقل شد که با استناد کارشناسی صورت گرفته تمامی اشیاء مربوط به دوره اسلامی و دارای ارزش فرهنگی و تاریخی است. 
کد مطلب 1070247

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