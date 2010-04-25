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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

مسابقات جودو تونس/

تغییر در ترکیب تیم اعزامی/ سرلک از هلند به تیم ملی ملحق می‌شود

تغییر در ترکیب تیم اعزامی/ سرلک از هلند به تیم ملی ملحق می‌شود

کمیته فنی فدراسیون جودو در آخرین نشست خود یک سنگین وزن را جایگزین جودوکار سبک وزن اعزامی به تونس کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی جودو تونس که اولین مرحله از رقابتهای گزینشی کسب امتیاز برای المپیک 2012 لندن می باشد طی روزهای 18 و19 اردیبهشت ماه در تونس برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران نیز با 5 جودوکار راهی این رقابتها خواهد شد.

پیش از این نام محمد جوانی به عنوان نماینده وزن 60- کیلوگرم جهت اعزام به این  مسابقات اعلام شده بود که وی به دلیل مشکلات سربازی نمی تواند تیم ملی را همراهی کند.

به همین دلیل کمیته فنی روز گذشته تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا مسعود جلیلوند، نفر دوم وزن 90- کیلوگرم را جایگزین وی کرد.  مختار خورنگ در وزن 66- کیلوگرم، ذکریا مرادی در وزن 73- کیلوگرم، ایرج امیرخانی در وزن 81- کیلوگرم و  مجتبی اکبری در وزن 100- کیلوگرم دیگر اعضای تیم اعزامی را تشکیل می دهند.

این تیم 15 اردیبهشت ماه راهی تونس خواهد شد که محمدرضا حاج یوسف زاده به عنوان مدیر تیم های ملی نیز آن را همراهی می کند.

از سوی دیگر وحید سرلک که در هلند به سر می برد به همراه تیم ملی این کشور از آمستردام راهی تونس می شود ولی به دلیل اضافه وزن تنها در اردوی مشترکی که بعد ازپایان مسابقات برگزار می شود، شرکت می کند. سرلک به کادر فنی تیم ملی اعلام کرده آماده است در وزن 66- کیلوگرم مبارزه کند.

کد مطلب 1070255

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