به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست رحمتالله فتاحی رئیس انجمن گزارشی از فعالیتهای این انجمن طی سه سال گذشته ارائه میکند و پس از آن انتخابات برای تعیین هیئت مدیره دوره چهارم برگزار میشود.
رئیس انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر برگزاری این انتخابات در اردیبهشت ماه خبر داد، کنارهگیری خود را از حضور در این انتخابات اعلام کرده بود.
فتاحی با اشاره به ارتقاء سطح دانش و تجربیات نسل جدید کتابداران ایرانی، در این باره گفت: من سه دوره در انجمن حضور داشتم و اکنون وقت آن است که عرصه را به جوانترها بدهیم.
در حال حاضر علاوه بر رحمتالله فتاحی به عنوان رئیس، محسن حاجی زین العابدینی، سید ابراهیم عمرانی، یزدان منصوریان، نورالله مرادی، داریوش علیمحمدی، لیلا مکتبی فرد، فریبا افکاری، فرزاد دادرس افشین موسوی چلک، عبد الرسول خسروی و مژگان بابایی توسکایی دیگر اعضاء هیئت مدیره انجمن کتابداری ایران را تشکیل میدهند.
همچنین قرار است در این نشست نورالله مرادی عضو هیئت مدیره انجمن درباره "نهضت ترجمه در تاریخ معاصر ایران"، ابراهیم افشار استادیار گروه کتابداری و رئیس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان درباره "آسیبهای خرید از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای کتابخانههای دانشگاهی" سخنرانی کنند.
مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران از ساعت 16 تا 20 روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه در محل کتابخانه ملی برگزار میشود.
انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران در سال 1379 برای پاسخ به نیازهای کتابداران و اطلاعرسانان شاغل در انواع کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، دانشجویان این رشته و نیز اعضاء هیات علمی تاسیس شد و هدف عمده آن ارتقاء جایگاه حرفه کتابداری در جامعه و فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد علمی و حرفهای کتابداران و دست اندرکاران این رشته است. این انجمن هماکنون علاوه بر تهران در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، مازندران، کرمانشاه و همدان شعبه دارد.
نظر شما