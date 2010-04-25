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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

غریبی خبر داد:

سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در صنعت گاز / تکمیل فاز اول خط لوله صلح

سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در صنعت گاز / تکمیل فاز اول خط لوله صلح

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به نیاز به 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پایین دستی گاز ایران در برنامه پنجم توسعه گفت: ساخت فاز اول خط لوله صلح در نیمه نخست سال جاری به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غریبی در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه در 4 سال گذشته حدود 6 هزار کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی گاز و 20 ایستگاه تقویت فشار به ظرفیت شبکه انتقال گاز ایران افزوده شده است، گفت: همچنین در 4 سال اخیر با ساخت فاز یک و دو پالایشگاه گاز پارسیان و پالایشگاه گاز مسجد سلیمان بیش از 22 میلیون متر مکعب به ظرفیت پالایش گاز ایران افزوده شده است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با بیان اینکه در سال گذشته 1600 خطوط لوله و 6 ایستگاه تقویت فشار گاز در مدار بهره برداری قرار گرفت اظهار داشت: شرکت گاز در سال جاری ساخت یک هزار و 400 کیلومتر خطوط لوله، احداث 8 ایستگاه تقویت فشار و توسعه پالایشگاههای گاز پارسیان و ایلام را نیز در برنامه دارد.

وی همچنین با اشاره به تکمیل عملیات ساخت فاز یک خط لوله هفتم سراسری به طول بیش از 400 کیلومتر تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه باید به طور متوسط سالانه یک هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله و 5 ایستگاه تقویت فشار گاز راه اندازی شود.

این مقام مسئول با اشاره به سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری برای توسعه شبکه خطوط لوله و دستگاه تقویت فشار گاز در برنامه پنجم تصریح کرد: همچنین در سال جاری برای ساخت و تکمیل طرح های نیمه تمام گازی به 3.5 میلیارد دلار منابع نیاز داریم. 

غریبی همچنین از مذاکره با بانک صادرات برای ساخت و توسعه پالایشگاه گاز پارسیان خبر داد و افزود: در صورت نهایی شدن این مذاکرات امکان تامین 600 میلیون دلار منابع مالی این طرح توسط این بانک وجود دارد.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همچنین با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با بانک صادرات برای تامین مالی طرح توسعه پالایشگاه گاز ایران تصریح کرد: ارزش این طرح توسعه صنعت گاز ایران نیزحدود 150 میلیون دلار برآورد می شود.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار پروژه در بخش پایین دستی صنعت گاز اجرایی شده است، اظهار داشت: اما در مجموع 2.7 میلیارد دلار منابع به این طرحهای گازی اختصاص یافت.

وی از تکمیل خط لوله هفتم سراسری عسلویه- بندرعباس به طول 485 کیلومتر، ادامه خط لوله ششم سراسری از پالایشگاه بیدبلند - اهواز به طول 117 کیلومتر و ادامه خط لوله ششم سراسری حدفاصل اهواز- دهکلان به عنوان طرح های اولویت دار در دست اجرا در سال جاری یاد کرد و افزود: همچنین با مذاکرات انجام شده تا هفته آینده 400 میلیون دلار منابع جدید به طرح های پایین دستی صنعت گاز ایران اختصاص می یابد.

کد مطلب 1070294

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