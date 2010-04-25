سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در صنعت گاز / تکمیل فاز اول خط لوله صلح

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غریبی در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه در 4 سال گذشته حدود 6 هزار کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی گاز و 20 ایستگاه تقویت فشار به ظرفیت شبکه انتقال گاز ایران افزوده شده است، گفت: همچنین در 4 سال اخیر با ساخت فاز یک و دو پالایشگاه گاز پارسیان و پالایشگاه گاز مسجد سلیمان بیش از 22 میلیون متر مکعب به ظرفیت پالایش گاز ایران افزوده شده است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با بیان اینکه در سال گذشته 1600 خطوط لوله و 6 ایستگاه تقویت فشار گاز در مدار بهره برداری قرار گرفت اظهار داشت: شرکت گاز در سال جاری ساخت یک هزار و 400 کیلومتر خطوط لوله، احداث 8 ایستگاه تقویت فشار و توسعه پالایشگاههای گاز پارسیان و ایلام را نیز در برنامه دارد.

وی همچنین با اشاره به تکمیل عملیات ساخت فاز یک خط لوله هفتم سراسری به طول بیش از 400 کیلومتر تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه باید به طور متوسط سالانه یک هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله و 5 ایستگاه تقویت فشار گاز راه اندازی شود.

این مقام مسئول با اشاره به سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری برای توسعه شبکه خطوط لوله و دستگاه تقویت فشار گاز در برنامه پنجم تصریح کرد: همچنین در سال جاری برای ساخت و تکمیل طرح های نیمه تمام گازی به 3.5 میلیارد دلار منابع نیاز داریم.

غریبی همچنین از مذاکره با بانک صادرات برای ساخت و توسعه پالایشگاه گاز پارسیان خبر داد و افزود: در صورت نهایی شدن این مذاکرات امکان تامین 600 میلیون دلار منابع مالی این طرح توسط این بانک وجود دارد.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همچنین با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با بانک صادرات برای تامین مالی طرح توسعه پالایشگاه گاز ایران تصریح کرد: ارزش این طرح توسعه صنعت گاز ایران نیزحدود 150 میلیون دلار برآورد می شود.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار پروژه در بخش پایین دستی صنعت گاز اجرایی شده است، اظهار داشت: اما در مجموع 2.7 میلیارد دلار منابع به این طرحهای گازی اختصاص یافت.

وی از تکمیل خط لوله هفتم سراسری عسلویه- بندرعباس به طول 485 کیلومتر، ادامه خط لوله ششم سراسری از پالایشگاه بیدبلند - اهواز به طول 117 کیلومتر و ادامه خط لوله ششم سراسری حدفاصل اهواز- دهکلان به عنوان طرح های اولویت دار در دست اجرا در سال جاری یاد کرد و افزود: همچنین با مذاکرات انجام شده تا هفته آینده 400 میلیون دلار منابع جدید به طرح های پایین دستی صنعت گاز ایران اختصاص می یابد.