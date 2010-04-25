پرونده تلاشها و شکستهای آمریکا برای قطع روابط شرکتها با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در شماره امروز خود در این باره می نویسد : در هفته گذشته دو شرکت بزرگ آمریکایی با نام های Eenst & Yong و PricewaterhouseCoopers به دلیل افزایش فشارهای کاخ سفید بر آنها به معاملات خود با ایران پایان دادند.

نیویورک تایمز می نویسد : به دنبال شرکت KPMG این دو شرکت جزو آخرین مواردی هستند که به دلیل فشارها به روابط تجاری خود به ایران پایان می دهند.

به نوشته این روزنامه، در ماه های اخیر چند شرکت مهم از جمله جنرال الکتریک، هانتسمن، زیمنس، کاترپیلار و اینگروسل رند به کلیه معاملات خود با ایران پایان دادند و شرکت دایملر نیز اعلام کرد که سطح مبادلات خود با تهران را تا سطح بسیار پائینی کاهش می دهد و البته اینها همه به دلیل افزایش فشارهای آمریکا بر این شرکت ها به منظور قطع روابط با ایران انجام گرفته اند.

نیویورک تایمز می نویسد : تاثیر این قطع روابط با ایران بر شرکت ها را نمی توان نادیده گرفت برای مثال در 30 سال گذشته واشنگتن شرکت های آمریکایی را از معامله با ایران بر حذر داشته و همین مسئله باث شده تا سایر کشورها و شرکت های چند ملیتی وارد بازار ایران شوند و همین امر موجب شده تا چین هم اکنون مکان اول را در بازار ایران داشته باشد.

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ین در حالی است که "استوارت لوی " معاون وزارت خزانه داری آمریکا در دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما و کسی که مسئول متقاعد کردن شرکت های آمریکایی برای قطع روابط با ایران است : هیچ یک از این اقدامها عملی قابل توجه در برابر ایران به حساب نمی آیند.

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داره حسابرسی دولت آمریکا در گزارشی اعلام کرد که مدارک مربوط به مبادلات تجاری آمریکا با ایران به گونه ای است که نشان می دهد حتی شرکتهای آمریکایی نیز به تحریمهای موجود علیه تهران اعتنایی نمی کنند.



"مارک دی. والاس" رئیس گروه موسوم به "اتحاد در برابر ایران هسته ای" درباره قطع روابط شرکتها با ایران می گوید : افزایش قطع روابط شرکت های بین المللی با ایران می تواند این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا اگر شما روابط خود را با آنها قطع کنید و ایران نتواند به بازارهای جهانی دست پیدا کند، این به راستی تهران را دچار مشکل می کند.

این روزنامه در ادامه به نقل از اداره حسابرسی آمریکا می نویسد : تجارت بین المللی یک منبع مهم برای حمایت از ایران محسوب می شود و در پنج سال گذشته 41 شرکت خارجی به توسعه بخش نفت و گاز ایران کمک کرده اند که درآمد ناشی از مبادله با آنها نیمی از درآمد ایران را در آن سالها را شامل شده است. با این حساب اگر از معامله شرکت های بین المللی با ایران جلوگیری شود می توان سهم قابل توجهی از درآمدهای تهران را نیز کاهش داد.

نیویورک تایمز می نویسد : هر چند هیچ یک از این 41 کشور آمریکایی نبودند اما بر اساس گزارشی که در ماه گذشته منتشر شد و نیویورک تایمز نیز آن را چاپ کرد آمریکا در یک دهه گذشته 107 میلیارد دلار به این شرکت ها پول پرداخت کرده است.

نیویورک تایمز در گزارش ماه گذشته خود نوشته بود :واشنگتن به رغم تلاش برای تحریم ایران و تهدید شرکتها در صورت تخطی از این تحریمها، خود با شرکتهای طرف قرارداد با تهران قراردادهای بلندمدت دارد.

به نوشته این روزنامه، بر اساس قوانین دولت آمریکا شرکت های طرف قرارداد با ایران با محدودیت هایی مواجه می شوند اما این در حالی است که آمریکا خود با این شرکتها قرارداد دارد.



از 74 شرکت شناخته شده که هم با ایران و هم با آمریکا همکاری می کنند 49 شرکت هستند که همچنان در ایران حضور دارند و هیچ برنامه ای هم برای ترک این کشور ندارند. و این 49 شرکت می توانند در لیست کمپانی های مورد تهدید آمریکا قرار بگیرند.



نیویورک تایمر می نویسد: اغلب شرکت هایی که آمریکا مایل است آنها قراردادهای خود را با ایران قطع کنند شرکت های فعال در بخش انرژی هستند و در بخش های حساسی از اقتصاد ایران فعالیت می کنند. این شرکت ها همین فعالیت را در آمریکا نیز انجام می دهند و از همین رو دو سوم مبلغ ذکر شده به شرکت های فعال در بخش انرژی پرداخت شده است.



این روزنامه در ادامه به نام شرکت هایی که به موجب این فعالیت از آمریکا پول دریافت کرده اند اشاره می کنند که مهمترین آنها عبارتند از : شل، پتروبراس برزیل، مزدای ژاپن، صنایع دایلیم کره جنوبی که این شرکت کره ای در سال 2007 یک قرارداد 700 میلیون دلاری با ایران امضا کرد.



در همین رابطه در ماه گذشته گذشته نیز اداره حسابرسی دولت آمریکا در گزارشی اعلام کرد که مدارک مربوط به مبادلات تجاری آمریکا با ایران به گونه ای است که نشان می دهد حتی شرکتهای آمریکایی نیز به تحریمهای موجود علیه تهران اعتنایی نمی کنند.

